Non esiste un modo giusto per essere madre nonostante le tante pillole di saggezza propinate in giro, ci sono madri che percepiscono il tanto osannato “istinto materno” da subito e altre che ammettono di non percepirlo affatto. Ma questo non le rende meno madri di altre, meno giuste o meno responsabili.

Perché essere mamma va oltre i pregiudizi, le convenzioni, i conformismi, essere mamma è un’esperienza senz’altro unica e speciale ma diversa per ognuna di noi. Non esistono formule giuste e sbagliate a dispetto dei facili e scontati moralismi. Ed essere madre, con tutte le responsabilità che volenti o nolenti comporta, insegna anche a nascondere alcune sofferenze invisibili.

Quelle che la mamma sceglie di non condividere con i figli quando si ritrova sola e incompresa, e più spesso di quanto non si creda, totalmente abbandonata dalla persona che, indipendentemente dalla fine della relazione, dovrebbe prendersi altrettanta cura della prole.

O le sofferenze che prova a causa dell’implacabile giudizio cui le mamme, in particolare, sono costantemente sottoposte. La perfezione è un’illusione malsana della nostra società, e le madri, a volte, ne sono succubi, vittime di modelli ritenuti vincenti e sani solo perché più conformi a standard socialmente condivisi. Ma chi lo dice che la maggioranza sia nel giusto?

Solo una madre sa cosa significa amare i propri figli anche quando si sente debole, fragile e incompresa. Anche quando non corrisponde all’ideale di madre socialmente accettabile. Solo una madre sa.

E non perché le donne che scelgono strade diverse dalla maternità no ne siano altrettanto capaci, lo sono senz’altro, ma solo perché una mamma si ritrova, in quanto tale, a confrontarsi con un mondo di pregiudizi che la vogliono in un certo modo, conforme a certi schemi e a certe morali.

Non esiste un modo giusto di essere madre, ognuna lo è secondo il proprio vissuto e le proprie esperienze, rispettiamo le madri, e rispettiamoci fra madri, andando oltre i pregiudizi.

