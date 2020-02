Quando tua madre non ci sarà più, ti accorgerai di quanto era speciale e unica la vostra amicizia

Può una madre essere anche la nostra migliore amica? Può senz’altro e succede più spesso di quanto crediamo ma a volte, è difficile accorgersene. Perché quando il rapporto è così stretto, tendiamo a darlo per scontato, perlomeno finché non lo perdiamo.

Le mamme diventano amiche quando, al di là del legame di sangue, sussiste una connessione positiva con loro. D’altronde ci conoscono dalla nascita e noi conosciamo loro fin da piccole, è naturale capirsi al volo, può bastare un cenno del capo, una smorfia, una parola per intendersi.

Per non parlare di quando si scoppia a ridere per quel tipo di battute che nessun’altro sarebbe in grado di capire. Questione di amicizia sì, ma anche di conoscenza reciproca, di quel tipo che dura da una vita.

Certo, non tutte le relazioni con la propria madre sono così aperte, fiduciose e oneste, ma quando si ha la fortuna di vivere una connessione speciale, questo rapporto di amicizia diventa magico.

Perché lei è quel tipo di persona che anche nel cuore della notte è pronta a soccorrerci, disposta a venirci incontro in nome dell’amore che prova per noi. E magari, visto che ci conosce bene, è anche l’unica, o una delle poche persone, in grado di tollerare i nostri nervosismi, sapendo che tanto passa e che rimaniamo comunque belle persone. Insomma, un’amica di quelle super-speciali!

Ecco perché è importante accorgersene prima che lei scompaia dalla nostra vita. Ha bisogno di sentire che la amiamo con altrettanta intensità e per dimostrarlo, noi figli dobbiamo imparare a rispettarla, a evitare di trattarla male o di deluderla solo perché sappiamo che ci perdonerà. Potremmo pentircene troppo tardi.

Ci è sempre stata vicina, ci ha accolti con pregi e difetti, ci ha amati per quello che siamo, ci è stata accanto nei momenti felici e in quelli più duri, merita la nostra considerazione. Perché questo tipo di mamma è un’amica speciale.

FONTE ILLUSTRAZIONE: mirabilinto

Ti potrebbe interessare anche:

Niente sarà lo stesso quando i tuoi genitori non ci saranno più