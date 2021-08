Come affrontare i momenti difficili della vita

Durante la nostra vita possiamo trovarci davanti a dei momenti che ci appaiono davvero difficili da affrontare. È normale che la nostra esistenza sia costellata di alti e bassi. Altrimenti non avremmo alcuna opportunità per crescere, imparare ed evolverci.

Ciò che non dovremmo mai dimenticare è che, anche di fronte ad un momento davvero difficile, siamo noi stessi a decidere il nostro atteggiamento positivo o negativo verso una determinata situazione.

E proprio la scelta dell’atteggiamento da adottare di fronte alle difficoltà potrà risultare determinante sull’evoluzione della situazione in cui ci troviamo e sulla nostra capacità di apprendere qualcosa di nuovo da un’esperienza che all’apparenza ci fa sentire di fronte ad un vicolo cieco.

Adottare un atteggiamento totalmente negativo e lasciarci travolgere da esso può portarci ad una vera e propria paralisi e all’incapacità di agire. Vi sarà forse capitato di sentirvi intrappolati e di non sapere quale direzione prendere di fronte ad una scelta difficile.

Il primo passo, fondamentale, consiste nel prendere coscienza di una situazione difficile in tutti i suoi aspetti e nell’accettarla per quella che è. Forse in questo momento scappare sembrerebbe più semplice. Ma vivere sempre in fuga è impossibile. Quando si cerca di chiudere gli occhi davanti a qualcosa che non si vuole affrontare, in realtà si sta tentando di scappare da se stessi e dalle proprie responsabilità.

Forse in questo momento credete di non avere alcuna responsabilità rispetto a ciò che vi sta accadendo. In ogni caso, però, potrete provare a controllare le vostre reazioni agli eventi e a determinarne le conseguenze.

Come ci ricorda il principio 90/10 di Stephen Covey, tutto ciò che ci accade è determinato soprattutto da noi stessi. E se guardiamo alle filosofie orientali, scopriamo che ad ogni nostra azione corrisponde una reazione. Ogni azione che compiamo ha sempre una conseguenza. Se ora ci troviamo ad affrontare un momento difficile, proviamo a lavorare innanzitutto su noi stessi e a riflettere su ciò che potremmo fare per migliorare la situazione attuale, dato che non possiamo cambiare il passato.

Ecco alcuni semplici suggerimenti che possono diventare utili quando dobbiamo affrontare un momento difficile.

Accogliamo le nostre emozioni

Cerchiamo di non negare la rabbia, la tristezza e l’ansia che proviamo. Queste emozioni sono davvero normali per noi esseri umani ed è quasi matematico che compaiano quando ci troviamo in un momento difficile. Ciò perché da queste emozioni forse abbiamo qualcosa da imparare. La rabbia, ad esempio, ci permette di reagire con grinta per affrontare le difficoltà, mentre la tristezza ci regala un importante momento di sfogo. A volte solo versando tutte le nostre lacrime riusciremo a sentirci meglio.

Accettiamo che nella vita ci siano degli alti e bassi

La sofferenza e la felicità fanno parte del ciclo della nostra vita. Non possono esistere l’una senza l’altra. Non potremmo goderci davvero la felicità se non avessimo mai conosciuto la tristezza e la sofferenza. Proviamo a pensarci bene: a volte in una stessa giornata ci capita di essere sia tristi che felici per ragioni diverse. Possiamo affrontare la tristezza e accettare la felicità come un dono. Anche se nel complesso ci troviamo in un momento difficile, non neghiamoci la possibilità di provare felicità per altri aspetti della nostra vita che invece ci stanno dando anche solo delle piccole soddisfazioni.

Facciamo tesoro dei momenti felici

Non è detto che i momenti difficili siano sempre completamente bui e privi di speranza. Un pizzico di felicità, anche se sembra quasi impossibile, potrebbe raggiungervi da un istante all’altro. Siate pronti ad accoglierla. Potrebbe trattarsi, ad esempio, di una persona amica cha ha deciso di mettersi a vostra disposizione per aiutarvi in ciò che dovrete affrontare o semplicemente per ascoltare i dettagli di ciò che vi sta accadendo. Non rifiutate un dono di questo genere soltanto perché non vi sentite dell’umore giusto. Il confronto con gli altri potrebbe aiutarvi a guardare la vostra situazione da una nuova prospettiva e magari ad individuare soluzioni che fino a questo momento non avevate ancora preso in considerazione.

Trasformiamo la sofferenza in un’occasione per reagire

In conclusione, tutti noi almeno una volta nella vita ci siamo trovati in una situazione complicata o abbiamo dovuto affrontare una battuta d’arresto che in quel momento ha bloccato i nostri sogni e le nostre aspettative. Come abbiamo reagito in quel momento? La situazione è cambiata in meglio dopo qualche tempo? Per fortuna, le normali difficoltà della vita non sono eterne. Spesso sono dei veri e propri momenti d’oro, delle occasioni imperdibili per crescere e per imparare a trasformare la sofferenza in un’occasione per reagire.

La felicità è la meta della nostra vita, l’obiettivo che tutti noi vorremmo raggiungere: impariamo a riconoscerla e a sceglierla anche quando stiamo vivendo un momento difficile.

Fonte foto: Alexandra Thompson

