Apre a Milano il Museo delle Illusioni, dove nulla è come sembra

Se siete amanti degli ologrammi, degli enigmi e delle esperienze surreali, c’è un posto che fa decisamente al caso vostro. È il Museo delle Illusioni, in via Settembrini 11, che ha aperto i battenti proprio ieri. Visitare il museo significa significa immergersi in un fantastico mondo fatto di illusioni che inducono a dubitare dei propri sensi. È proprio il caso di dirlo: si tratta di un luogo in cui nulla è come sembra.

“Sii abbastanza coraggioso da saltare nell’illusione creata dal Vortex Tunnel che ti farà perdere la testa e ti farà credere che stai lottando faticosamente solo per fare un passo in avanti attraverso un cilindro rotante su una superficie così stabile e piatta! Fatti ruotare incredibilmente nella Stanza del Sottosopra, lasciati andare nella Stanza dell’Infinito, resisti alle leggi della gravità e del rapporto tra le dimensioni” si legge nel sito del museo interattivo.

Il format di successo è stato lanciato nel 2015. Attraverso le esperienze proposte nelle varie stanze, progettate dagli architetti Sven Franc e Jasmina Frinčić, i visitatori possono ingannare i loro sensi, sperimentare la prospettiva, mettere alla prova le loro abilità. Lo scopo non è soltanto divertirsi, ma anche imparare il funzionamento di certe dinamiche. Sono previsti anche diversi rompicapo intriganti ed educativi.

Divertiti nella nostra collezione di ologrammi, guarda più da vicino ogni illusione ottica e osserva attentamente ogni installazione– spiega il Museo – Sono un brillante e divertente promemoria del fatto che le nostre convinzioni sul mondo che percepiamo spesso non sono altro che uno spettro d’illusioni. L’autentica collezione delle opere in mostra ti lascerà di certo a bocca aperta!



Il Museo delle Illusioni è adatto a tutte le età e spazia dai classici come il vaso di Rubin ad esperienze più “estreme” come il Tunnel dei Vortici, la Stanza del Sottosopra e quella Anti-Gravità.

Gli orari e il costo dei biglietti

Il museo di via Settembrini è aperto 7 giorni su 7, dalle 10 alle 20. Il prezzo dei biglietti è di 18 euro, bambini e ragazzi fino ai 15 anni pagano 12 euro. L’ingresso è gratuito fino ai 5 anni. Sono previsti sconti per famiglie, studenti e over 60.

Fonte: Museo delle Illusioni

