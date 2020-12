Questa scala 3D che sembra andare verso destra, è la migliore illusione ottica del 2020

Ogni anno si svolge il concorso Best Illusion of the year, realizzato dalla no-profit Neural Correlate Society per incentivare la ricerca scientifica percettivo-cognitiva, e questa volta, a vincerlo, è stato il matematico Kokichi Sugihara con la scala Schroeder 3D. Trasformando la versione 2D della celebre scala in un oggetto tridimensionale.

Sugihara è partito dall’illusione ottica della scala Schroeder 2D, che può essere percepita sia dall’alto come una normale scala che dal basso, e ha capito come farla funzionare in 3D inserendola in un contesto tridimensionale, che può essere visto dall’alto secondo due interpretazioni. A seconda che si ruoti o meno la scala di 180 gradi sull’asse verticale.

Sugihara ha spiegato:

“Questo oggetto è un esempio del mio materiale sperimentale per studiare il comportamento del cervello, che tende a percepire erroneamente le immagini 2D come oggetti 3D quando sono incorporate in strutture 3D reali. La scala Schroeder, nota come immagine ambigua da oltre 150 anni, è decorata da vere pareti laterali 3D e colonne di supporto. Di conseguenza, percepiamo una nuova ambiguità, che è diversa da quella dell’originale Schroeder Staircase.”

Cosa significa? Che se guardiamo la scala nel video sottostante, i suoi gradini sembrano andare da sinistra verso destra. Ma quando la scala viene ruotata non si inverte, come il cervello si aspetta, difatti gli scalini continuano ad apparirci da sinistra verso destra, quindi con lo stesso tipo di pendenza. Mentre l’oggetto posizionato sul gradino più alto nel primo caso, dopo risulta posizionato sul gradino più basso.

Ecco il video che spiega questa straordinaria illusione ottica.

