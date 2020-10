10 incredibili illusioni ottiche che vi lasceranno a bocca aperta

Vedere un’immagine, essere certi che rappresenti una cosa e scoprire invece che è tutt’altro: non succede solo se guardiamo distrattamente o abbiamo difetti di vista. Sono le illusioni ottiche, che ingannano il nostro cervello ma ci affascinano lo stesso.

In giro per il web ce ne sono moltissime, alcune più evidenti, altre meno, altre che sul serio necessitano di essere spiegate perché i nostri neuroni si “sblocchino”. A volte tutto questo ci lascia perplessi, ci sentiamo “ingannati”, ma è il bello della mente quello di non essere poi così perfetta.

Nelle foto una sequenza di immagini catturate nel web, con una piccola spiegazione, che in alcuni casi lascia davvero di sasso. Potenza della natura, anche quando mostra le sue debolezze.

Per altre affascinanti immagini di minerali:

Per approfondire:

Fonti di riferimento: Reddit / Facebook / Istagram / Youtube

Leggi anche: