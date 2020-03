C’è un volto umano nascosto tra le pietre e solo una piccola percentuale di persone riesce a vederlo

Riuscite a trovare il volto umano nascosto tra le pietre? Il nostro cervello è in continuo movimento, continua a lavorare anche mentre dormiamo. A fine giornata, è quindi normale che ci sentiamo sfiniti e abbiamo voglia solo di un po’ di leggerezza. Dopo ore di lavoro, quindi, ci meritiamo un po’ di relax per dimenticare per qualche momento preoccupazioni e le tante responsabilità. Il modo migliore? Risolvere qualche semplice enigma sdraiati comodamente sul divano di casa.

Spesso vi proponiamo dei test divertenti, semplici giochi che come ribadiamo spesso, non hanno nessuna verità assoluta in tasca, ma che servono solo per staccare la spina. Ecco un semplice enigma da risolvere. Nell’immagine che mostra un’illusione ottica, tra i sassi è nascosto un volto umano, riuscite a vederlo? Solo una piccola percentuale di persone ci riesce! Strano, ma è così!

Avete solo 10 secondi tempo, provate!

Non l’avete ancora trovato? Ecco la soluzione:

Fonte: Newsner.com

Leggi anche: