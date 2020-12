In questa immagine c’è un animale e se lo vedi subito potresti essere incline alla schizofrenia

Scopri se hai la predispozione a sviluppare alcuni disturbi mentali guardando questa immagine. Riesci a vedere l’animale?

Riesci a vedere l’animale raffigurato in questa immagine? Prova a fissare la foto almeno per un minuto e se ancora non l’hai visto, tranquillo, vuol dire che non hai predisposizione alla schizofrenia!

Numerosi studi hanno tentato nel corso del tempo di analizzare la relazione tra schizofrenia e illusioni ottiche. E stando a gran parte dei risultati, chi soffre di schizofrenia tende a non lasciarsi ingannare. Succede anche nell’illusione ottica della mucca riportata nell’immagine soprastante. Ma prima facciamo un po’ di chiarezza.

Una delle ricerche che ha dimostrato questa tendenza nei pazienti schizofrenici è stata condotta dall’University College e dal King’s College di Londra, pubblicata sulla rivista “Current Biology”. I partecipanti, sia schizofrenici che non, dovevano osservare un oggetto le cui dimensioni sembravano ridotte per via di un’illusione ottica, dovuta al contrasto con il contesto circostante.

Chi soffriva di schizofrenia ha visto correttamente l’oggetto, a differenza delle persone sane, perché l’incapacità di badare al contesto visivo circostante (diffusa nei soggetti schizofrenici) ha agito in questo caso in modo vantaggioso.

A simili conclusioni è giunto un altro studio che intendeva verificare l’efficacia del test dell’illusione “Hollow-Face” (dove una maschera concava sembra convessa) per il riconoscimento della schizofrenia. I ricercatori hanno notato che i pazienti schizofrenici vedono la maschera per com’è realmente, quindi concava. A differenza dei sani che tendono a vederla convessa.

Secondo alcuni studiosi accade perché il cervello delle persone sane fa in modo che vedano ciò che si aspettano, ovvero un volto normale, mentre negli schizofrenici non succede. Inoltre, come ha evidenziato anche Danai Dima della Scuola di Medicina di Hannover, Germania, questa diversa percezione dipende dal fatto che il processo “dal basso verso l’alto” di raccolta delle informazioni visive in arrivo dagli occhi e il processo “dall’alto verso il basso” di interpretazione di queste informazioni è diverso nelle persone con schizofrenia.

E ora veniamo all‘illusione ottica della mucca, detta Dallenbach Illusion. In questo caso l’immagine (quella soprastante) include una mucca che per le persone sane è praticamente invisibile, perlomeno finché non viene evidenziata la forma. Difatti ciò che percepiamo non dipende esclusivamente dalle informazioni sensoriali grezze.

Ma nelle persone con schizofrenia accade qualcosa di diverso. Il loro cervello tende a riconoscere immediatamente l’animale e quindi non si lascia ingannare dall’illusione ottica.

Questo non significa che se avete riconosciuto subito la mucca siete schizofrenici, entrano in gioco più fattori, ma chi soffre di questo disturbo (stando alle ricerche riportate) ha effettivamente più probabilità di “vedere” correttamente e istantaneamente l’immagine.

