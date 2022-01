Ikigai, il segreto giapponese per avere una vita lunga e felice

Uno studio di qualche anno fa ha evidenziato quanto sia importante, per stare bene e vivere a lungo, trovare il senso della vita, un proprio significato che può mutare nel tempo ma che sembra indispensabile per godere davvero dell’esistenza. E i giapponesi confermano, a modo loro, la teoria.

Accade nel saggio intitolato “Il metodo Ikigai. I segreti della filosofia giapponese per una vita lunga e felice“, scritto dall’ingegnere software Héctor García e dall’autore del già noto “Wabi-Sabi“, Francesc Miralles.

Ma cosa significa Ikigai? Si tratta di un termine che unisce in sé i concetti di vita e valore, segreto di un’esistenza lunga e felice, “la propria ragion d’essere, il motivo che ci spinge ad alzarci dal letto ogni giorno, la felicità di dedicarci quotidianamente a ciò che amiamo“.

Non una semplice passione, l’Ikigai è qualcosa di più, è proprio la sensazione che le cose stiano andando dove dovrebbero andare, non perché tutto proceda senza intoppi, ma perché nonostante questi, la direzione è quella giusta.

Per svelare il segreto, i due autori hanno raggiunto un paesino rurale giapponese, Ogimi, denominato “il villaggio della longevità“, dove l’Ikigai è molto sentito. E forse non a caso dato che su 3.500 abitanti ci sono almeno un centinaio di centenari, tutti esperti di Ikigai, e abituati a un’alimentazione sana basata sul consumo di cibi stagionali, soprattutto verdure.

Sono loro ad aver suggerito agli autori del saggio come fare a individuare l’Ikigai nelle nostre vite, suggerendo che esso si trova a metà fra quello che siamo bravi a fare e quello che amiamo fare.

Ulteriore prezioso consiglio, seguire una semplice formula molto amata tra gli abitanti di Ogimi: “Tratta ogni persona come se fosse tuo fratello, anche se non l’hai mai incontrata prima”. Perché stare e fare comunità è importante per sentirsi bene, a differenza dell’individualismo, che ci rende egoisti e ci separa gli uni dagli altri.

Ma se pensate che l’Ikigai abbia a che fare con la realizzazione di grandi imprese vi sbagliate, il senso della vita può essere trovato anche nelle piccole cose, l’importante è sentirsi bene nel farle, provando gioia e vitalità.

Perché la “missione” può essere diversa per ognuno di noi, l’importante è scoprirla, magari iniziando a sperimentare qualche hobby e tirando fuori, man mano, la propria vocazione ponendosi delle semplici ma importanti domande. Al momento opportuno l’Ikigai si svelerà.

