Il giardinaggio è terapeutico: favorisce la salute e aiuta a guarire dalle ferite mentali ed emotive

La natura è da sempre fonte di benessere per noi uomini che, spesso, quando abbiamo bisogno di riprenderci da un periodo difficile, staccare dallo stress o da pensieri nocivi, ci concediamo una passeggiata nel verde o magari ci dedichiamo al giardinaggio, riscoperto da moltissime persone anche durante il lockdown.

Secondo Chris Fehlhaber, assistente orticoltore presso Chanticleer Garden a Wayne, in Pennsylvania, non è un caso, perché “i giardini aiutano la guarigione fisica, mentale ed emotiva“.

Chris ha raccontato di aver trovato nel giardinaggio, in un momento difficile della sua vita, più di un semplice hobby. Coltivarlo lo ha aiutato a sentirsi meglio, a lasciar andare le preoccupazioni che lo assillavano, a rigenerarsi nel corpo e nello spirito.

Secondo Fehlhaber questo accade perché le piante sono oneste con noi, quando non ricevono abbastanza acqua o sole lo si nota subito. E questa loro qualità ci incoraggia a essere autentici a nostra volta e ad abbassare le difese.

Inoltre il giardino è un luogo dove la tristezza può essere vissuta in tutta la sua complessità, che ci concede la libertà di provare quello che sentiamo, senza giudizio. E tutto questo, sempre secondo Fehlhaber, ha un effetto positivo perché ci aiuta a essere più autentici.

E poi ci sono la lentezza e la gentilezza, che in giardino si possono vivere fino in fondo concedendosi una pausa rilassante dal caos della quotidianità e dalla violenza circostante. Tutte caratteristiche che contribuiscono a renderlo uno spazio sacro, di riscoperta di se stessi.

Senza contare che i giardini sono costruiti sull’amore come dimostra il fatto stesso che crescano grazie alle cure di qualcuno. Per questo connettersi con le varie piante che li abitano può aiutare a guarire. Perché quando ci concediamo di vivere nel presente impegnandoci con ciò che ci circonda, ecco che è più facile accorgersi di quanta vita c’è intorno a noi.

Inoltre il giardino, che è in continuo cambiamento, ci insegna che quest’ultimo, per quanto doloroso, è inevitabile proprio come i cicli di vita e di morte. E che la vita continua anche senza di noi, e che la morte fa parte della vita stessa e addirittura la rende possibile. Grazie alle piante morte e alla materia organica che diventa compost il giardino rinasce.

FONTE: Think Act Be

Ti potrebbe interessare anche: