Cosa rivelano sulla tua personalità le dimensioni e la forma della tua fronte

La fronte caratterizza il nostro viso. Spesso la forma è legata alla cultura di appartenenza. Una tecnica antica aiuta scoprire i piccoli dettagli dei volti delle persone e permette persino di scoprire alcuni aspetti della personalità.

Ad esempio, quelle degli anziani sono associate all’idea di persone intelligenti e sagge. Le più desiderate dalle donne sono quelle corte perché impreziosiscono meglio il loro viso. Tuttavia, non è tutto riconducibile a una questione puramente estetica.

Questo test che si basa su una tecnica antica promette di rivelare la nostra personalità in base alla forma della fronte.

Tipo 1: fronte ampia

Occupa gran parte della testa. E’ tipica di una persona che “guida”, che è caratterizzata da una grande intelligenza. Inoltre, le persone con fronte più ampia hanno numerose capacità.

Tipo 2: fronte stretta

Una delle qualità principali delle persone con questa fronte è essere molto emotive. Esse ascoltano la voce del cuore e a volte possono dimenticare di usare la razionalità. Di solito si sentono sole. Non amano la folla ed evitano di essere al centro dell’attenzione.

Tipo 3: fronte dritta

Si chiama dritta perché l’attaccatura dei capelli sulla punta della fronte è dritta. A tali personel piace condurre una vita semplice, sono molto attente e delicate.

Tipo 4: fronte curva

E’ tipica di chi ha l’attaccatura dei capelli curva sopra la testa Queste persone sono piene di vita e molto positive. Sono veri magneti umani che attraggono emozioni positive e momenti felici.

Tipo 5: fronte a forma di M

La parte centrale della fronte è leggermente prominente e forma due archi. Queste persone sono sognatrici e hanno sempre la testa tra le nuvole. Hanno spiccate doti artistiche.

Tipo 6: fronte a forma di Monte Fuji

La fronte di queste persone assomiglia un po ‘alla cima di una montagna. Non solo è molto raro averla ma è tipica delle persone estremanente gentili e socievoli. Non amano essere leader ma condividono sempre la loro opinione in modo diretto e sicuro. Sanno quello che vogliono e sanno come ottenerlo.

Tipo 7: fronte irregolare

Le persone con questo tipo di sono testarde. Fanno del loro meglio per far andare le cose nella direzione che hanno proposto. Nelle conversazioni quotidiane sono spesso ironiche.

E voi che fronte avete?

Fonti di riferimento: Tiemposur

