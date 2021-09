Farfalla: la sua simbologia nelle diverse culture del mondo e come interpretarla nella vita di tutti i giorni

I 14 Pinguini tornati in libertà, il commovente ritorno in natura

Simboleggiano la rinascita, la trasformazione, la speranza, il coraggio, la bellezza ma anche l’inconsistenza della felicità. Sono le farfalle.

La metamorfosi che – conduce l’animale dalla condizione di bruco a quella di larva e infine di farfalla – meraviglia da sempre gli uomini, spingendoli a riflettere sulla propria trasformazione spirituale, spiega “L’Enciclopedia dei Simboli” di Hans Biedermann. Non è un caso che sulle tombe antiche vi siano frequenti rappresentazioni di farfalle. Anche il dio del sonno, Hypnos, porta spesso ali di farfalla e così tutta una serie di piccole creature del Regno Invisibile.

Anna Cariad-Barrett, co-autrice di “Medicina sacra dell’ape, della farfalla, del lombrico e del ragno” afferma che gli insetti sono alcuni degli esseri e degli insegnanti più antichi del pianeta Terra. E che le farfalle ci mostrano come andare dentro di noi per avviare un processo di trasformazione, ricostruzione, evoluzione. Connesso alla morte-rinascita.

La farfalla nelle culture del mondo

Dall’antico Messico alla Cina, la farfalla gode da sempre di grande considerazione. In Cina, spiega “L’enciclopedia dei simboli”, simboleggia – il giovinetto innamorato che sugge fiori e frutti. – Ma anche la lunga vita e la bellezza.

Nell’antico Messico simboleggiava il fuoco fiammeggiante posto in relazione con l’immagine del Sole. Era anche – attributo del dio della vegetazione Xochipilli – e associata a un coltello di pietra rappresentava la dea Itzpapalotl. La si ritrova spesso anche su oggetti ed edifici religiosi delle antiche civiltà precolombiane.

In Giappone è il simbolo della vergine e – due farfalle che danzano insieme sono segno di un matrimonio felice -, spiega l’Enciclopedia dei Simboli.

Presso i nativi americani, c’era chi credeva che gli antenati comunicassero attraverso questi insetti e chi considerava la loro presenza un segno di gioia e speranza. Fatta eccezione per le farfalle nere, più spesso associate alla malattia.

Per gli antichi greci psyché significa anima ma anche farfalla. Non a caso, in diversi monumenti antichi, l’anima veniva rappresentata con ali di farfalla. E a quanto pare anche la mitologia celtica la considerava simbolo dell’anima.

Gli antichi Egizi, che consideravano la morte una fase transitoria, erano soliti inserire delle farfalle dorate nelle tombe, spiega “La farfalla: mito e bellezza“. E a quanto pare – iniziarono la pratica della mummificazione in seguito all’osservazione della metamorfosi della farfalla -.

Se la farfalla è il tuo animale guida

Numerose tradizioni sciamaniche credono negli animali guida. Alleati invisibili, protettori, compagni. Alcuni di essi ci affiancano fin dalla nascita, altri solo in determinati periodi.

Il libro “Sciamanismo” di Tom Cowan spiega che non è raro trovare nei racconti sulla creazione della Terra accenni a un breve periodo in cui animali e uomini parlavano la stessa lingua. Finché a causa di un qualche incidente, si separarono.

Tuttavia alcuni individui privilegiati, gli sciamani, hanno riacquistato questa preziosa facoltà. La loro anima, viaggiando al di là del tempo e dello spazio, riesce a connettersi con gli spiriti animali. Ma anche i moderni praticanti, stando al libro, possono riuscirci.

Come animale guida, la farfalla viene spesso considerata catalizzatore di trasformazione. Predisposta al cambiamento ed estremamente adattabile.

Se in sogno vedi una farfalla

Cosa significa vedere una farfalla in sogno? Il simpaticissimo “Dizionario dei sogni per negati” di Penney Peirce spiega che la farfalla indica trasformazione, crescita a fasi, bisogno di libertà. Oppure la necessità di essere più teneri e gentili con se stessi.

Se la si vede in volo, può indicare fra le altre cose un’attitudine allegra. Dal punto di vista mentale-spirituale, il libro suggerisce che la farfalla rappresenta l’essenza dell’anima e che invita, in sogno, a prestare maggiore attenzione al proprio sé più bello.

