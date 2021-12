Se anche tu ti senti un po’ triste dopo le feste natalizie, c’è un motivo specifico

Dopo le feste natalizie molti di noi si sentono tristi e giù di tono: cerchiamo di capire le cause di questo fenomeno

Natale è passato, i messaggi di auguri sono stati scambiati, i regali sono state aperti, le prelibatezze delle feste sono state gustate fino alla nausea. Dovremmo sentirci pienamente appagati di esser riusciti a vivere, anche quest’anno, questo periodo tradizionalmente gioioso con amici, parenti, figli o genitori – eppure molti di noi si sentono tristi, abbattuti e avviliti subito dopo il Natale.

Perché accade questo? Gli psicologi parlano di uno stato simile a quello depressivo (anche se meno intenso e tuttavia più duraturo nel tempo rispetto alla depressione patologica) che si presenta a molte persone nei giorni immediatamente successivi a quelli delle feste. I sintomi più comuni di questo stato sono la malinconia, il senso di vuoto, la mancanza di obiettivi, e possono perdurare per settimane o addirittura mesi, se non tempestivamente contrastati.

Anno nuovo, obiettivi nuovi

In cima alla lista dei motivi che portano alla “depressione” post-natalizia, secondo gli esperti, c’è sicuramente l’assenza di obiettivi: porsi degli obiettivi e impegnarsi attivamente per raggiungerli è il pungolo che ci spinge ad andare avanti – siano essi di benessere, come allenarsi tutti i giorni o perdere qualche chilo, o di crescita personale, come laurearsi o imparare una nuova lingua, o professionali, come cambiare lavoro o ottenere una promozione. Gli obiettivi sono ciò che ci tiene motivati, entusiasti e vogliosi di impegnarci in qualcosa; inoltre, avere degli obiettivi e vedere mano mano i progressi fatti aumenta l’autostima, l’orgoglio e l’eccitazione.

Questo accade anche nel periodo di preparazione al Natale: organizziamo pranzi, cene e feste; invitiamo amici o pianifichiamo incontri con parenti lontani; addobbiamo la casa per le feste; ci impegniamo a cercare il regalo perfetto per tutti e dedichiamo molto tempo allo shopping e all’impacchettamento dei doni…insomma, abbiamo molti obiettivi durante le feste che contribuiscono a tenere alto il nostro entusiasmo in vista del Natale. Purtroppo però, al raggiungimento degli obiettivi, subentra la spiacevole sensazione di vuoto e di smarrimento di cui abbiamo parlato prima: siamo demotivati perché non sappiamo più che fare.

Il modo migliore per risolvere questo inconveniente è quello di trovarsi dei nuovi obiettivi che possano stimolarci per le settimane a venire. In corrispondenza dell’inizio dell’anno nuovo, dedichiamo un po’ del nostro tempo a interrogarci su cosa vogliamo ottenere nei prossimi mesi, su quale direzione vogliamo dare alla nostra vita e su cosa immaginiamo possa darci la felicità. Possiamo scrivere una lista di obiettivi per il nuovo anno (dedicandovi magari un quadernino apposta per tenere traccia dei progressi fatti nella loro direzione) oppure, se siamo più creativi, possiamo realizzare una vision board – in pratica, un collage di immagini e frasi che ci ispirino e ci motivino nel raggiungimento dei nostri obiettivi. In questo modo, scacceremo la tristezza post-natalizia.

Dedicarsi alla cura di sé

Le abbuffate delle feste possono averci lasciato addosso uno spiacevole senso di colpa per le calorie assunte e per i chili in più che impietosamente ci segnala la nostra bilancia. Secondo un recente studio, le persone ingrassano in media mezzo chilo durante le festività natalizie: questo peso in più, seppur non eccessivo, può essere difficile da smaltire nelle settimane successive e ciò contribuisce a farci sentire tristi e abbattuti. Ma non solo: oltre a mangiare di più (preferendo, tra l’altro, alimenti più grassi e calorici), tendiamo anche ad assumere maggiori quantità di alcol e a dormire di più. Insomma, ci abbandoniamo a qualche eccesso che di solito, durante l’anno, non ci concediamo – e per questo ci sentiamo in colpa.

Anche se ormai il danno è fatto, il rimedio esiste comunque: basta stabilire una nuova routine fatta di abitudini sane che può aiutarci a rimetterci in carreggiata e vivere una vita più sana. Andiamo a letto sempre alla stessa ora e svegliamoci con regolarità, iniziamo a frequentare la palestra (magari con un amico, in modo da essere maggiormente motivati), beviamo tanta acqua e tisane per depurare l’organismo, eliminiamo dalla nostra quotidianità torroncini, arachidi salate e fette di pandoro che ancora si trovano in casa: tutto questo migliorerà il nostro umore e ci permetterà di perdere velocemente il peso accumulato durante le feste.

