10 esperimenti psicologici che smascherano i nostri pregiudizi e cambieranno quello che pensiamo di noi

Molto spesso quello che ci capita di vedere ogni giorno finisce per influenzare i nostri comportamenti e il nostro stato d’animo. Ci sono eventi più di altri, che ci toccano da vicino e possono cambiare le nostre dinamiche sociali.

Come reagiamo davanti all’abbandono di un cane? Alla visione di un senzatetto che chiede qualche spicciolo? O ancora davanti a qualcuno che suona in strada un pianoforte?

Questi esperimenti sociali cambiano inconsciamente la nostra psiche anche se non sempre ce ne accorgiamo. Da semplici dinamiche possiamo scoprire qualcosa in più di noi. Abbiamo raccolto 10 esperimento psicologici, leggeteli bene, alla fine dell’articolo probabilmente qualcosa in voi scatterà.

L’esperimento per combattere la fame nel mondo

20 bambini accoppiati in gruppi vengono fatti sedere davanti a due portate coperte. Viene detto loro di aspettare ad alzarle. Una donna gli dice che andrà via per 5 minuti, per recuperare un fotografo in ritardo. Quando uscirà potranno contare fino a 3 e scoprire cosa c’è sotto. Arriva così la sorpresa: a un bambino viene fornito un panino, all’altro il piatto vuoto.

Guardate cosa succede: I BAMBINI TROVANO UN MODO PER COMBATTERE LA FAME NEL MONDO IN MENO DI 2 MINUTI (VIDEO)

L’esperimento della musica in strada

Luke Jarram è l’artista britannico che ha lanciato il progetto ‘Play me, I’m yours’, ovvero suonami sono tuo, è colui che ha deciso che la musica nei luoghi pubblici può spingere le persone a superare la timidezza e a conoscersi in modo alternativo.

Guardate cosa succede: I BELLISSIMI PIANOFORTI URBANI CHE TUTTI POSSONO SUONARE IN GIRO PER IL MONDO (FOTO E VIDEO)

L’esperimento sul cibo spazzatura

Henry Hargreaves è un fotografo neozelandese che, attraverso le sue creazioni, ama “giocare con il cibo” lanciando anche dei chiari messaggi. Come quello che emerge dalla serie chiamata (de)ydrate, dove il giovane Henry ha ridotto delle bevande zuccherate in lecca lecca per mettere in risalto i pericoli del junk food.

L’esperimento dell’uomo spazzatura

Vi siete mai chiesti quanta spazzatura una singola persona riesce ad accumulare in un mese? Probabilmente siamo consapevoli che ognuno di noi produce molti rifiuti e che spesso si abbandona allo spreco alimentare, ma l’attivista Rob Greenfield, attraverso un esperimento, ci mette davanti alla realtà.

L’esperimento sulle reazioni umane

Come reagireste se qualcuno vi facesse un complimento, magari dicendovi che siete belli? Una studentessa della Chicago High School of Arts è riuscita a immortalare le reazioni di studenti e insegnanti, tanto che il suo progetto, nato con intenti diversi, si è a poco a poco trasformato in un vero e proprio esperimento sociale sul tema della bellezza.

Guardate cosa succede: COME REAGISCONO LE PERSONE SE QUALCUNO DICE LORO CHE SONO BELLE? LA RISPOSTA IN UN VIDEO

L’esperimento sulla trasformazione urbana

Su e giù per le scale della metro, per rompere per rompere con la quotidianità e il caos grazie all’arte. Nella fermata della metropolitana “Repubblica” di Roma la scalinata interna è stata trasformata in un pianoforte, con ogni scalino che emette una nota. Si tratta dell’installazione interattiva a cura di Fusolart.

L’esperimento urbano con i semafori

A nessuno piace attendere soprattuto al semaforo, così, molto spesso, pedoni impazienti preferiscono attraversare con il rosso, rischiando la vita, pur di non perdere qualche secondo.Ma se si potesse rendere l’attesa più piacevole, magari ballando insieme ad altri passanti anziché restare immobili, probabilmente si potrebbe evitare il pericoloso attraversamento selvaggio.

Guardate cosa succede: IL SEMAFORO DANZANTE: A LISBONA UN ESPERIMENTO URBANO CHE RENDE GLI INCROCI PIÙ SICURI

L’esperimento contro l’abbandono

Davanti ad uno sconosciuto che abbandona il suo cane in autostrada cosa fareste? La risposta viene da un esperimento sociale di theShow, il canele Youtube nato per importare in Italia, sul solco dell’esperienza americana, scherzi ed esperimenti sulla società.

L’esperimento con i bambini poveri

Un video per mostrare quanto nonostante i progressi, il mondo rimane un luogo profondamente ingiusto per i bambini più poveri e svantaggi. L’Unicef attraverso queste immagini toccanti, chiede alle Istituzioni di intraprendere azioni per sensibilizzare la popolazione mondiale sul dramma della povertà minorile.

L’esperimento di convivenza sociale

Cercasi inquilini per ampio stabile con cucina laboratorio, caffetteria, laboratorio multimediale, emeroteca, area teatro da adibire a incontri e mostre, laboratori per attività artistiche culturali e dotato di ampio cortile dove mangiare, giocare e leggere, attrezzato per proiezioni e piccoli spettacoli.” Succede a Torino, in una quartiere molto particolare.

Guarda cosa succede: ESPERIMENTI DI CONVIVENZA SOSTENIBILE. LA CASA DEL QUARTIERE A TORINO