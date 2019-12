Quante zampe ha l’elefante? L’immagine che sta facendo impazzire il web

Nell’immagine vedete un elefante, non c’è dubbio, ma la vera sfida è capire quante zampe ha.

Un apparentemente semplice disegno dai tratti neri su sfondo bianco che rappresenta un elefante sta facendo discutere ed impazzire il web. Si tratta, come in altre immagini che vi abbiamo proposto, di un’illusione ottica.

Le risposte che hanno dato le persone sono le più disparate: c’è chi è convinto che l’elefante è disegnato con 4 zampe e chi invece insiste sul fatto che l’animale ne avrebbe 5.

Guardate con attenzione l’immagine…

Volete sapere la risposta corretta? Una sola!

Spiegando il perché, un utente ha scritto:

“Il motivo per cui hai problemi con questa immagine è dovuto al fatto che l’artista che l’ha realizzata è stato molto intelligente. L’unica zampa di elefante corretta nel disegno è la zampa sinistra posteriore. Quella è completamente intatta mentre le altre no. Se guardate molto da vicino noterete che il resto delle zampe non hanno il piede. Fondamentalmente, chi ha realizzato il disegno ha tagliato i piedi e li ha posizionati tra le zampe reali. Guarda da vicino l’immagine e vedrai esattamente di cosa sto parlando”.