Una dose quotidiana di natura può preservare la tua sanità mentale durante la pandemia

Secondo uno studio pubblicato su Ecological Applications, una dose quotidiana di natura può aiutarci a preservare la salute mentale durante la pandemia.

Lo studio in questione ha preso in esame 3.000 adulti di Tokyo dimostrando che chi viveva in luoghi circondati dal verde, aveva mediamente livelli più alti di autostima, soddisfazione esistenziale, felicità soggettiva. Ma anche livelli più ridotti di depressione e solitudine, come ha evidenziato l’autore principale, Masashi Soga dell’Università di Tokyo:

“I nostri risultati suggeriscono che la natura vicina può fungere da cuscinetto nel ridurre gli impatti negativi di un evento molto stressante sugli esseri umani. La protezione degli ambienti naturali nelle aree urbane è importante non solo per la conservazione della biodiversità, ma anche per la protezione della salute umana.”

FONTE: Ecological Applications

