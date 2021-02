20 dolori fisici legati ad uno stato emotivo specifico

Ogni dolore che proviamo a livello fisico può essere ricondotto ad uno specifico stato emotivo, cioè a come ci sentiamo dentro di noi. Certo da questo punto di vista non esistono regole fisse e le origini dei dolori fisici possono essere molto diverse.

Possiamo tenere valida questa semplice classificazione soprattutto quando abbiamo l’impressione che il dolore corporeo che stiamo provando non abbia una vera e propria origine fisica ma sia un’espressione delle nostre emozione e degli stati d’animo che stiamo vivendo.

Alcuni dolori fisici, ad esempio, possono essere legati allo stress emotivo. L’esempio più comune è rappresentato dal mal di testa o dalle tensioni a livello del collo. Dai dolori del nostro corpo, se vogliamo, possiamo provare a decodificare il nostro stato emotivo e a capire cosa sta succedendo dentro di noi.

Dolori muscolari

Forse in questo momento muoverci nella vita sta diventando impegnativo per noi. Non stiamo brillando per flessibilità né nel rapporto con noi stessi né a casa o sul posto di lavoro. Proviamo a comprendere come migliorare la situazione.

Mal di testa

Il mal di testa limita il processo decisionale. Forse vi capita di essere colti da emicrania proprio quando state per prendere una decisione. A questo punto è il momento di dedicarci al relax e a qualche attività piacevole che possa alleviare la tensione.

Dolore al collo

Il dolore al collo indica che stiamo avendo delle difficoltà a perdonare gli altri e anche noi stessi. Dovremmo provare a provare maggiore empatia e affetto sia per noi che per gli altri. Così perdonare sarà più semplice.

Gengive infiammate

Forse le altre persone attorno a voi stanno prendendo delle decisioni che non tollerate e che potrebbero essere contrarie al vostro modo di pensare. Sarebbe meglio discuterne e chiarire.

Dolore alla spalla

Significa che sulle vostre spalle state trasportando un grande carico emotivo. Provate a concentrarvi meglio per risolvere i vostri problemi ma anche a condividere questo peso con le altre persone che avete a fianco nella vita.

Mal di stomaco

Abbiamo mal di stomaco quando non abbiamo digerito un pasto ma anche quando una situazione spiacevole della nostra vita proprio non ci va giù.

Mal di schiena (in alto)

Il dolore nella parte superiore della schiena indica che avete bisogno di un supporto emotivo. Forse avete l’impressione che nessuno vi voglia bene. Cogliete l’occasione per incontrare persone nuove.

Mal di schiena (in basso)

Il dolore nella parte bassa della schiena può indicare una certa preoccupazione per il denaro, un po’ scarso in questo momento, ma anche una sensazione di vuoto emotivo. È ora di agire per migliorare la nostra vita.

Dolore al coccige e all’osso sacro

Forse in questo momento avete una questione importante da affrontare che state rimandando in continuazione. Meglio esaminarla fino in fondo e andare alla ricerca della soluzione. Non potete restare seduti sugli allori, è ora di muovervi!

Dolore al gomito

Il dolore al gomito ha a che fare con la resistenza al cambiamento nella vita. Forse è il momento di osare e di muoversi verso le novità o almeno di liberarsi.

Dolore alle braccia

Il dolore alle braccia dal punto di vista emotivo può essere legato al fatto che si sta trascinando un peso. Può trattarsi di una persona o di una situazione spiacevole. Meglio capire qual è il problema e intervenire per risolverlo.

Dolore alle mani

Il dolore alle mani indica che forse in questo momento stiamo vivendo una solitudine eccessiva. Proviamo ad aprirci agli altri e a dare loro una mano nel momento del bisogno.

Dolore all’anca

Il dolore all’anca e ai fianchi può essere un segno di resistenza al cambiamento e al movimento. Forse in questo momento avete bisogno di supporto per affrontare meglio la vita.

Dolori articolari

I dolori articolari ci ricordano che dovremmo essere più aperti verso la vita e più flessibili. Nuove esperienze e nuove lezioni da imparare ci attendono.

Dolori alle ginocchia

I dolori alle ginocchia indicano che non siamo pronti a piegarci per andare incontro alle esigenze degli altri e che non riusciamo ad accettare le cose per come sono mentre invece dovremmo imparare a farlo.

Mal di denti

Il mal di denti ha a che fare con le emozioni legate al disgusto e alla disapprovazione verso le situazioni di vita che stiamo vivendo. Meglio concentrarsi sugli aspetti positivi mentre si tenta di superare le difficoltà.

Dolore alla caviglia

Il dolore alla caviglia indica che non ci concediamo mai un momento di puro svago e di divertimento. Dovremmo imparare ad essere molto più indulgenti con noi stessi.

Mal di piedi

Il mal di piedi potrebbe essere legato ad uno stato di depressione. Per scoprirlo dobbiamo impegnarci ad analizzare meglio noi stessi e le nostre emozioni. Forse stiamo vivendo un periodo di cambiamento e abbiamo bisogno di nuove esperienze.

Dolore che provoca stanchezza

Non ci stiamo concedendo il giusto riposo. Con la sensazione di dolore la vita ci sta invitando a prenderci una pausa. Dovremmo provare a concederci qualche sonnellino in più e imparare a rilassarci.

Dolore diffuso inspiegabile

Chi prova un dolore diffuso apparentemente inspiegabile che si presenta in diverse parti del corpo forse è davvero esausto e ha bisogno di una pausa di riflessione e di riposo. Tutto il corpo appare indebolito e ha bisogno di rigenerarsi. Il consiglio è di lavorare sulle emozioni che proviamo per iniziare a rinascere.

