Le persone care che non ci sono più continuano ad accompagnarci nella vita

Ad un certo punto della vita le persone care che ci sono state accanto non possono più esserci vicine fisicamente ma continuano ad accompagnarci in molti modi. Alcuni sostengono di continuare a sentire la loro presenza. Non possiamo più vederle né sentirle ma loro sono nei nostri pensieri e con i loro insegnamenti, uniti ai ricordi, continuano a farci da guida nella vita.

È difficile darsi delle spiegazioni per la scomparsa improvvisa di una persona soprattutto quando da un momento all’altro non può essere più al nostro fianco a causa di una fatalità. Ci sono aspetti della vita che forse non riusciremo mai a comprendere, ma possiamo comunque provare a trovare conforto e una maggiore consapevolezza.

A seconda di ciò in cui crediamo, potremo pensare di rivedere le persone che ci sono state accanto in questa vita in una vita futura o in una vita ‘eterna’. Altri invece pensano che le persone che ormai sono morte possano comunque continuare a manifestarsi nella nostra vita dando vita a dei fenomeni ‘paranormali’.

Dato che dal nostro piccolo mondo possiamo sapere ben poco dell’ ‘aldilà‘, non dobbiamo fare altro che provare ad aprire le nostre menti cercando di abbandonare i timori e i pregiudizi. Potrebbe esistere davvero un legame eterno con le persone che ci sono state vicine nella nostra vita, o almeno con le loro anime.

Del resto forse più di una volta ci siamo resi conto di come le persone care del nostro passato ancora oggi continuino ad ispirarci e ad influenzarci quasi come se fossero ancora presenti e come se ci stessero dando dei suggerimenti utili per la nostra esistenza.

Non importa quali siano il nostro credo, la nostra fede, la nostra religione o le convinzioni che abbiamo, a volte la sensazione che nei momenti peggiori della nostra vita le persone care che hanno fatto parte del nostro passato siano ancora qui ci travolge.

Ogni pensiero e ogni azione della nostra vita hanno delle conseguenze e delle frequenze. Può darsi che a volte le anime delle persone care scompare riescano a ‘sintonizzarsi sulla nostra stessa frequenza’ e a farci sentire la loro presenza. Che sia possibile oppure no, ciò che è certo è che le persone che abbiamo amato le porteremo sempre nel cuore.

