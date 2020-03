Gli psicologici di tutta Italia si mobilitano per aiutarci (gratis e online) a restare mentalmente sani

Siamo in piena emergenza coronavirus e il governo italiano ci ha chiesto di restare a casa per evitare il diffondersi del contagio. Smart working, ma bambini da gestire tutto il giorno. In molte città italiane sono state chiuse piazze, vie e parchi in questa settimana che secondo gli esperti, dovrebbe registrare il picco. Durante un’emergenza del genere è normale sentirsi tristi, stressati, confusi, spaventati o arrabbiati, per questo si stanno moltiplicando online le iniziative promosse dagli psicologi per dare un supporto.

Stare tutto il giorno a casa con convivenze forzate può mettere a dura prova i nostri nervi. Avevamo già parlato dei consigli dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), primo fra tutti quello di mantenere uno stile di vita salutare in termini di alimentazione, sonno, esercizio fisico e relazioni sociali, sia dirette con chi abita con te, che via telefono o internet con altri familiari e amici. Lo stesso vale per l’attività fisica, che non è alzarsi dalla sedia per sdraiarsi sul divano.

Puoi pensare ad esempio, alla ginnastica casalinga che non richiede l’utilizzo di attrezzature professionali, può essere svolta in ogni momento della giornata e, se praticata con costanza, permette di ottenere gli stessi risultati di un abbonamento in palestra. Su youtube ci sono molti video con programmi fitness che possono fare al caso tuo, in questo modo gli esercizi si svolgono simultaneamente al personal trainer e questo ci consente innanzitutto di eseguire i movimenti in maniera corretta, poi di tenere il ritmo e la motivazione sempre viva. Naturalmente ognuno di noi sa fin dove può spingersi, adeguando, evitando o aggiustando i vari esercizi in base alle proprie esigenze.

Spiega poi l’Organizzazione mondiale della Sanità: “Non gestire le emozioni fumando, bevendo alcolici o facendo uso di altre sostanze. Contatta un operatore sanitario o uno psicologo se ti senti sopraffatto”.

In questo senso un aiuto può fornirlo l’Associazione Psicologi Responsabilità Sociale che sta offrendo supporto psicologico a chi si sente sopraffatto da questa situazione, chi vive lo stress, chi è stato contagiato da Covid-19 e ai familiari. (puoi contattarli cliccando qui)

C’è poi il Servizio Italiano di Psicologia Online che ha pensato di attivare uno sportello psicologico gratuito per dare una mano a chi sta sperimentando una forte ansia da Coronavirus. (per contattarli clicca qui)

Quali sono i disturbi psicologici maggiormente sollecitati dall’emergenza coronavirus? Life & Mind Psicologia propone un video online con consigli utili (per contattarli clicca qui)

Anche il centro di clinica psicanalitica Jonas Rimini offre un supporto gratuito di sportello online: potete contattare il 338.8335595 e prenotare il vostro colloquio che avverrà tramite Skype o videochiamata.

Un’altra bella iniziativa è il servizio gratuito di prevenzione del burnout per medici, infermieri e OS dello Sportello TiAscolto.

“Il personale sanitario (medici, infermieri, OSS) impegnato nell’emergenza avrà diritto a 3 colloqui gratuiti con i nostri psicologi, che potranno essere prolungati a seconda del bisogno, dell’affluenza e dei posti disponibili, da organizzare secondo le modalità adatte per la salvaguardia della salute di tutti e tutte (se necessario, attraverso canali telematici come Skype o Hangouts)”.

Per informazioni o per fissare appuntamenti:

Sportello TiAscolto! Via Jean Jaurès 17, Milano

375 5856858

[email protected]

www.sportellotiascolto.it

Grazie a tutti questi professionisti che si sono messi a disposizione dei cittadini! Se ne conoscete altri, segnalateli così da dare una mano a chi in questo momento si sente sconfortato!

