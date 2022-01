Se l’inizio del 2022 vi fa sentire sopraffatti: leggete questi consigli

Il 2022 non è cominciato nel migliore dei modi, siamo provati da due anni di pandemia, e la maggior parte di noi può non vedere note positive all’orizzonte.

Possiamo essere sopraffatti da una autentica sfiducia per ciò che riserva il futuro, e proprio per questo può essere utile un ripassino per mantenerci mentalmente sani.

Come affrontare al meglio, allora, l’anno nuovo? Ecco alcuni consigli dagli esperti:

avere grandi obiettivi, ma rimanendo coi piedi a terre: avere aspettative troppo alte può risultare frustrante quando poi ci rendiamo conto di non avere le risorse giuste darsi stimoli nuovi senza paura di fallire, sul lavoro e nella vita privata apprezzare ciò che si è e ciò che si è già raggiunto, senza sottovalutarsi riconoscere il valore di ogni cosa fatta finora non cercare approvazione negli altri mettere passione in qualunque cosa si faccia non dimenticare mai di essere umani e accettare i fallimenti

Come fare per non perdere di vista obiettivi positivi? Prendete un foglio bianco e dividetelo in tre colonne dove risponderete a queste domande in riferimento al 2022:

Cosa voglio fare? Chi voglio essere? Cosa voglio avere?

“Questo esercizio, accompagnato dalla pratica meditativa, può aiutare a predisporsi ad accogliere le opportunità che questo nuovo anno offrirà.

