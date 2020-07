Persone egoiste: 10 consigli per affrontarle

Avere a che fare ogni giorno con una persona egoista può essere davvero difficile. La situazione si complica quando l’egoista fa parte della famiglia o del proprio luogo di lavoro.

Purtroppo le persone egoiste tendono a pensare solo a se stesse, non prendono in minima considerazione le necessità degli altri e sono convinte che tutto ciò che fanno o dicano sia sempre giusto.

Insomma, le persone egoiste pensano che il mondo ruoti intorno a loro e che gli altri non esistano, se non per approfittarsi della loro generosità.

Difficilmente gli egoisti ammettono i propri errori e arrivano a chiedere scusa con sincerità.

Per fortuna esistono alcuni stratagemmi che ci aiutano quando abbiamo a che fare con delle persone egoiste.

Siate responsabili della vostra vita

Prendetevi la completa responsabilità della vostra vita e non lasciatene neanche un frammento nelle mani di un egoista che potrebbe iniziare a gestirla a proprio piacimento. Gli egoisti non conoscono il rispetto per gli altri ma voi avete bisogno di essere trattati con il rispetto che meritate.

Diventate indipendenti

Cercate di non dipendere mai da una persona egoista né in famiglia né sul lavoro. Lottate per ottenere la vostra indipendenza, altrimenti l’egoista potrebbe scambiarvi per delle marionette da manovrare a proprio piacimento.

Lodate ma non adulate

Quando un egoista fa bene il proprio lavoro lodatelo ma non adulatelo. È giusto riconoscere i meriti degli altri, anche quando sono egoisti ma fate sempre in modo che i vostri complimenti non diventino lusinghe che vi rendano delle persone sottomesse.

Incoraggiate i comportamenti positivi

Tolleranza zero per i comportamenti negativi ma incoraggiamento per le buone azioni che qualche volta anche gli egoisti riescono a compiere. Sentirsi nel giusto di tanto in tanto potrebbe portarli ad una ‘conversione’.

Non pretendete delle scuse

Non aspettatevi che una persona egoista vi chieda scusa e non pretendete da lei delle scuse perché potrebbero essere fasulle, soprattutto se immediate. Purtroppo le persone egoiste faticano a riconoscere i propri errori e se tale riconoscimento non avviene chiedere scusa è inutile per tutti.

Non tollerate i comportamenti negativi

In nessun caso dovreste tollerare i cattivi comportamenti degli altri. Alcuni egoisti ad esempio sono bravissimi a fare sentire inutili le altre persone, anche quando si tratta del proprio partner. Meglio chiudere una relazione o un’amicizia anziché continuare a sopportare un egoista.

Esprimete le vostre opinioni

Avere a che fare con un egoista non significa dover sempre tacere e tenere nascoste le proprie opinioni. Esprimetele con pazienza e decisione e imparate a farvi valere. Più i mostrerete deboli, più l’egoista si approfitterà di voi.

Mantenete sempre la calma

Anche davanti ad una persona egoista mantenete sempre la calma e la professionalità soprattutto se siete in un ambiente di lavoro. Vi mostrerete come persone rispettose e competenti, preserverete la vostra pace mentale e riuscirete a portare a termine tutti i vostri compiti.

Accantonate l’emotività

Di fronte a una persona egoista cercate di non essere troppo emotivi o di lasciarvi guidare dalla rabbia. Soltanto se sarete calmi, infatti, riuscirete a tenere la situazione sotto controllo durante una discussione e a volgerla a vostro favore.

Evitate gli egoisti quando possibile

Quando possibile cercate di evitare le persone egoiste. Se avete a che fare con loro tutti i giorni mettete in pratica i suggerimenti di cui sopra. Ora che avete imparato a riconoscere le persone egoiste, se temete che possano approfittare di voi cercate di starne alla larga.