Colore degli occhi: ecco cosa rivela sulla nostra personalità

Gli occhi sono lo specchio dell’anima e rivelano davvero qualcosa sulla nostra personalità, soprattutto sulla base del colore dell’iride. Il colore degli occhi può aiutarci a capire chi siamo e a comprendere meglio gli altri?

Alcuni anni fa un gruppo di ricercatori dell’Università di Orebro, in Svezia, ha condotto uno studio in venivano confrontato gli occhi di 428 soggetti con le caratteristiche della loro personalità per comprendere se tra struttura degli occhi, colore dell’iride e carattere vi fossero delle corrispondenze.

Gli scienziati svedesi ritengono che possano esistere davvero delle corrispondenze tra colore degli occhi e personalità perché i geni responsabili dello sviluppo dell’iride giocano anche un ruolo importante nel formare una parte del lobo frontale del cervello, che influenza proprio la nostra personalità. A loro parere queste informazioni potranno essere utili in futuro nella psicanalisi.

Dai loro risultati è emerso che accanto a caratteristiche diverse dell’iride si sviluppano tratti della personalità differenti. Si tratta del parere espresso da Matt Larsson, scienziato comportamentale che ha condotto lo studio svedese su occhi e personalità. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista scientifica Biological Psychology.

Anche gli esperti dell’Università di Edimburgo hanno studiato la connessione tra colore degli occhi e personalità, sottolineando che gli occhi sono una vera e propria finestra sul mondo per il cervello. Nel corso del tempo il mondo scientifico si è occupato di frequente dell’argomento. Ecco ciò che è emerso da diversi studi riguardo a colore degli occhi e personalità.

Personalità di chi ha gli occhi verdi

Le persone con gli occhi verdi sono considerate particolarmente affascinanti e misteriose almeno secondo quanto emerso da uno studio pubblicato dalla Impulse Corporetion di Los Angeles. Secondo il dottor Hamadi Kallel, che ha studiato a lungo il colore degli occhi, le persone con gli occhi verdi sono originali, creative, lavorano molto bene sotto pressione, sono piuttosto misteriose e autosufficienti, si arrabbiano difficilmente e spesso sono imprevedibili.

Occhi azzurri, personalità

Le persone con gli occhi azzurri a volte possono apparire piuttosto timide e molto caute nella vita. Avere gli occhi azzurri può presentare dei vantaggi soprattutto per le donne dato che secondo uno studio condotto negli Stati Uniti le donne con gli occhi azzurri e in generale con gli occhi chiari sopportano meglio i dolori del parto rispetto alle donne con gli occhi scuri.

Personalità di chi ha occhi neri o castano scuro

Uno studio pubblicato dalla rivista Personality and Individual Differences dice che le persone con gli occhi molto scuri tendono a bere alcolici molto meno rispetto a quelle con gli occhi chiari, mentre un altro studio rileva che le persone con gli occhi scuri sono generalmente migliori nello sport perché tendono a lottare molto per raggiungere i propri obiettivi. In generale le persone con gli occhi scuri sono considerate misteriose e gradevoli.

Occhi nocciola o castano chiaro, che personalità?

Le persone con gli occhi castano chiaro o nocciola sono indipendenti e sicure di sé. A volte i loro occhi sembrano più scuri, mentre altre volte appaiono più chiari, dorati o con delle sfumature di verde, soprattutto a seconda della luce o del colore degli abiti che indossano. Hanno una personalità equilibrata ma a volte amano mantenere un certo tocco di mistero.

La personalità delle persone con occhi grigi

Gli occhi grigi sono rari e rappresentano in realtà una variazione di colore degli occhi azzurri. Secondo gli esperti a volte le persone con gli occhi grigi hanno una personalità multisfaccettata con cui lottano per rimanere in equilibrio e devono impegnarsi molto per essere prese sul serio dagli altri.

