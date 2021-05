20 citazioni sulla saggezza dei nativi americani

I nativi americani vivono in armonia con la natura, rispettando un proprio codice etico che è basato sulla tolleranza, il rispetto dell’altro e la spiritualità legata a Madre Terra e a tutti gli esseri viventi. Per questo, a loro sono legate tante citazioni, ecco quelle più belle.

Avevamo già parlato delle regole dei nativi d’America per ritrovare la pace e l’armonia interiore e anche dei segni zodiacali che hanno i nomi degli animali che sono più vicini alle tribù. Come succede nella cultura europea, anche nei villaggi, lo zodiaco collega lo spazio con il cosmo.

Vediamo adesso alcune delle citazioni più belle che possono diventare anche delle linee guida nella nostra quotidianità e pillole di saggezza da ricordare quando ci sembra che le cose non stiano andando come desideriamo.

Non ereditiamo la terra dai nostri antenati, la prendiamo in prestito dai nostri figli.Gli alberi sono le colonne del mondo, quando gli ultimi alberi saranno stati tagliati, il cielo cadrà sopra di noi (Sioux)

Gli uomini vanno e vengono come le onde del mare. Anche l’uomo bianco, il cui Dio cammina e parla con lui da amico a amico, non può sfuggire al destino comune

Oh Grande Spirito, concedimi la serenità di accettare le cose che non posso cambiare, il coraggio di cambiare le cose che posso cambiare(Comanche)

La vita è come un ponte, puoi attraversarla ma non costruirci una casa sopra.(Proverbio dei Sioux)La vita è come un ponte, puoi attraversarla ma non costruirci una casa sopra(Sioux)