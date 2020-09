Cane o clown ? La nuova illusione ottica che “inquieta” il web

Un docile cane o un inquietante pagliaccio? Cosa vedi in questa immagine? La nuova illusione ottica che sta invadendo la rete, sulla scia del famoso vestito o delle ciabatte di diverso colore, è nata dalla condivisione di una foto di un cane su Twitter la scorsa settimana che poi è iniziata a circolare viralmente perché diversi utenti ci vedevano, invece, un inquietante clown alla Steven Spielberg.

Il popolo di Twitter si è letteralmente diviso tra chi vedeva l’uno, l’altro o entrambi.

Do you see a dog or a clown? pic.twitter.com/yIJlD60IIe

Anche la famosa scrittrice comica Jenny Johnson è stata tra i tanti utenti di Twitter che hanno condiviso l’immagine

I can see both. Creepy clown boy then the dog. What do y’all see? (IG: _taxo_ ) pic.twitter.com/sVFOSrqxzG

— Jenny Johnson (@JennyJohnsonHi5) September 18, 2020