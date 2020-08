C’è una bambina tra i gufi, riuscite a vederla? Il test visivo che sta spopolando sul web

Non ci vogliono grandi abilità, ma solo il giusto spirito di osservazione per risolvere questa nuova sfida visiva che sta spopolando sui social. Basta trovare la bambina nascosta tra i gufi.

Un’immagine quasi barocca, quella che mostra tantissimi gufi, uno accanto all’altro, tutti in bianco e nero e rappresentati nelle forme più strane.

Sembra di essere all’interno di un dipinto surrealista, ma ecco l’enigma da risolvere: dove si trova la bambina? Già ce n’è una sola, ma si è nascosta bene, siete in grado di trovarla?

Il tempo da battere è 30 secondi (non barate). Vediamo se siete tra il 15 per cento della popolazione che ce la fa in questo pochissimo tempo.

Ecco l’immagine:

Soluzione

Se state leggendo qui è per due motivi: o non avete trovato la soluzione o volete accertarvi di averci visto bene. In ogni caso, ecco dove si trova la bambina:

Fonte e foto

Altri divertenti test: