10 cose belle da fare in autunno per ritrovare l’entusiasmo

In autunno la natura attorno a noi si accende di colori meravigliosi ma questa stagione a volte porta con sé un velo di malinconia. Cosa possiamo fare allora per ritrovare l’entusiasmo quando inizia l’autunno?

Alcune persone con l’arrivo di settembre iniziano ad avere nostalgia delle vacanze e dell’estate, eppure l’autunno è una stagione tutta da vivere, che ci permette di trascorrere del tempo con gli amici e di valorizzare i momenti passati in casa magari a causa della pioggia.

Ecco allora che con l’arrivo dell’autunno possiamo prenderci cura di noi con i rimedi naturali, pensare la nostro orto e ai bulbi da piantare in giardino, preparare in casa torte e biscotti e – perché no – organizzare un viaggio o una gita fuori porta.

Coltivare l’orto

In autunno a partire da settembre cominciate o continuate a coltivare il vostro orto che vi potrà dare ancora tante soddisfazioni dopo l’estate soprattutto se vivete nelle regioni dal clima più mite. Ovunque potrete comunque coltivare il vostro orto sul balcone con le piante aromatiche anche in autunno.

Arte con le foglie cadute

Con le foglie cadute in autunno possiamo dedicarci a tanti lavori creativi in compagnia dei bambini. C’è anche chi realizza delle vere e proprie opere d’arte con le foglie autunnali. Ad esempio, oltre al classico collage, potrete provare a dipingere sulle foglie.

Preparare marmellate e confetture

Con la frutta autunnale potrete preparare in casa delle buonissime marmellate e confetture per voi, per la vostra famiglia e da regalare agli amici. Prendetevi del tempo per imparare a preparare le vostre marmellate preferite, vedrete quante golosità riuscirete a creare.

Visitare parchi meravigliosi

I parchi italiani in autunno sono davvero meravigliosi e offrono uno spettacolo mozzafiato. Sono davvero tanti i parchi italiani da visitare in autunno con la macchina fotografica a portata di mano. Vi stupiranno, dal Parco Nazionale del Gran Paradiso al Parco Nazionale della Sila.

Piantare i bulbi per la primavera

In autunno potrete piantare in vaso o in giardino i bulbi dei fiori che potrete ammirare in primavera quando sbocceranno. Vi consigliamo di piantare i bulbi dei tulipani, dei narcisi, dei gigli e degli iris.

Organizzare un viaggio in autunno

In vista dell’autunno potreste pensare di organizzare un viaggio, anche breve, in Italia o all’estero per andare alla scoperta dei luoghi e delle città dove ammirare al meglio i colori dell’autunno, da Roma a Firenze, dall’Inghilterra alla Scozia.

Riscoprire i rimedi naturali

Sono davvero tanti e tutti da scoprire i rimedi naturali che possono aiutarci ad affrontare al meglio la stagione autunnale che ha volte può portare un po’ di malinconia e qualche malessere tipico del periodo, tra raffreddore e mal di gola. Ma i rimedi naturali saranno un prezioso aiuto per sentirci meglio e studiarli è davvero bellissimo.

Rilassarsi con le tisane

In uno dei prossimi fine settimana autunnali concedetevi una bella giornata di relax facendo davvero ciò che preferite e senza pensare agli obblighi e alle preoccupazioni della vita quotidiana almeno per qualche ora. Potreste riposarvi semplicemente, oppure leggere un libro, fare una passeggiata o andare alle terme e preparare delle squisite tisane rilassanti.

Praticare sport

L’autunno è la stagione in cui ricominciano i vari corsi sportivi e le diverse attività in palestra e non solo. È il momento di scegliere il vostro corso preferito per fare movimento e attività fisica più spesso e per mantenervi attivi contro la pigrizia tipica dell’autunno e dell’inverno.

Fare in casa torte, pane e biscotti

L’autunno è una delle stagioni che più ci invoglia a preparare in casa torte e biscotti che diventano un’occasione per passare delle belle serate o dei pomeriggi in compagnia degli amici e della famiglia per raccontarsi le vacanze estive appena trascorse e le ultime novità. In autunno continuiamo anche a fare il pane in casa con il lievito madre.

Quali sono i vostri motivi per amare l’autunno?