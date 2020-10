Anatra o uccello? Il primo animale che vedi svela il tuo emisfero dominante

Avrete sicuramente sentito parlare di emisfero destro ed emisfero sinistro, il primo più orientato alla percezione globale degli stimoli, il secondo più specializzato nella percezione analitica.

Due emisferi che pur essendo diversi, comunicano continuamente tra loro scambiandosi preziose informazioni. Nonostante vengano utilizzati entrambi a seconda delle circostanze, si ritiene che uno dei due sia dominante, in ciascuno di noi, rispetto all’altro. Ed ecco il perché dei numerosi test a tema.

Proprio come questo che, pur non avendo alcuna pretesa scientifica, ci mette alla prova tramite l’osservazione dell’immagine di un doppio animale. Voi quale avete visto per primo? Anatra o uccello? Di seguito i profili corrispondenti.

Se hai visto la testa dell’uccello

Se hai visto per prima cosa l’uccello significa che il tuo emisfero sinistro è più attivo di quello destro. Quindi hai una mente più analitica, sei una persona tendenzialmente determinata e organizzata, logica e con un approccio alla vita obiettivo.

Puoi avere qualche difficoltà a prendere decisioni importanti perché tendi ad analizzare ogni aspetto. Difficilmente cambi idea e tendi a non ascoltare troppo le opinioni altrui, anche quando sarebbe il caso di farlo.

Sei anche preciso, razionale, organizzato, realistico.

Se hai visto la testa di un’anatra

Il tuo emisfero destro, quello associato maggiormente alla creatività, è più sviluppato. Hai molte idee super-innovative, ti affidi parecchio all’intuito anche nella risoluzione dei problemi.

Quando ti poni un obiettivo ciò che ti stimola maggiormente è l’avventura più che il raggiungimento della meta. Ti piace perderti in un mondo di sogni illusori ma dovresti imparare a tornare più spesso con i piedi per terra.

Potresti essere una persona tendenzialmente impulsiva e spontanea, emotiva, creativa, intuitiva e sicuramente ti piace sognare ad occhi aperti.

FONTE: Namastest

