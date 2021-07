I soprendenti benefici di avere amici da più di 20 anni (e perché dovresti averne cura)

Ecco perché gli amici che hai da 20 anni e oltre ti fanno vivere meglio grazie alla loro vicinanza e perché dovresti averne cura.

Ci sono amicizie che vanno e vengono, e altre che durano una vita. Quali sono le più importanti? Non esiste una risposta giusta, gli amici sono sempre tali, che siano durati 1 solo mese o per 20 anni e oltre.

Sta di fatto, però, che le amicizie più durature hanno qualcosa di speciale perché, resistendo al trascorrere del tempo e superando gli alti e bassi della vita, si rafforzano e si alimentano anno dopo anno. Non è facile, infatti, mantenerle quando si cambia città, si mette su famiglia, arrivano figli e tante altre responsabilità, ovvero quando si fanno scelte diverse, ma se accade, il legame è del tutto speciale.

Amicizie dell’anima potremmo chiamarle, nate a volte per caso, altre per scelta, che resistono alle prove perché destinate ad accompagnarci per tutta l’esistenza. Tanto da diventarne parte integrante, a tal punto da non riuscire a concepirci senza di esse.

Persone di fiducia, sono gli amici che ci stanno accanto da 20 anni, davanti alle quali non abbiamo bisogno di mettere maschere perché è come se ci conoscessero da sempre. Persone che ci aiutano, supportano e che, se necessario, ci criticano per avvertirci se qualcosa non va. Amicizie speciali perché profondamente intime, intimità che si alimenta di lentezza e delicatezza.

Ma per riuscire a conservare amicizie di 20 anni e oltre ci vuole anche un ingrediente prezioso che è la volontà. Per quanto importanti, se non ce ne prendiamo cura, anche le amicizie storiche possono volare via, e il rischio è di accorgersene troppo tardi.

Se un amico resiste alle prove del tempo, è anche perché c’è stata la volontà reciproca di nutrire quel legame, indipendentemente dalle circostanze esterne. E poi c’è la genuinità, senza la quale un’amicizia non può dirsi tale, ingrediente prezioso per farla durare una vita intera.

In definitiva, le amicizie che durano da 20 anni e più sono insostituibili e benefiche a 360 gradi perché:

sono autentiche e genuine;

ci aiutano e supportano nei momenti positivi e negativi;

resistono ai cambiamenti di vita perché vere;

sono intime e profonde;

vanno oltre le apparenze;

criticano ma non giudicano;

ci fanno sentire a casa.

E voi ne avete di amici di una vita?

