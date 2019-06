Scegli una farfalla e scopri un lato nascosto della tua personalità

II test della personalità ci aiutano a scoprire un lato nascosto del nostro subconscio o del nostro carattere che non sapevamo di avere. Questo bellissimo test ha come protagoniste le farfalle, simbolo di libertà e bellezza, scegline una e scoprirai qualcosa in più del tuo modo di essere.

Un test che svela un lato del proprio carattere, per farlo bastano pochi minuti e nessun impegno. Come ribadiamo sempre, i test non hanno in tasca la verità assoluta, sono dei semplici giochi e come tali vanno presi.

Ritagliati due minuti del tuo tempo, magari per staccare da una lunga giornata di lavoro, e inizia il test.

1) Sei sensibile e onesto

Se hai scelto la farfalla numero uno, sei una persona onesta, sensibile e molto romantica. Mostri empatia nei confronti degli altri, anche con chi non conosci proprio perché sei emotivo e ti preoccupi dei bisogni degli altri. Ma attenzione, così facendo rischi di trascurare te stesso e di non prenderti cura di te. Dovresti sempre ricordare che i tuoi problemi sono importanti come quelli degli altri.

2) Sei tranquillo

Se hai scelto la farfalla numero due, vuol dire che sei una persona pacifica e armoniosa. Tutti ti apprezzano per il tuo carattere calmo e per il tuo avere sempre i piedi per terra. Sei equilibrato e non perdi mai la pazienza; questa armonia la vivi in tutte le cose: dal lavoro ai rapporti personali. Ma attenzione tendi ad andare nel panico quando le cose non seguono i tuoi schemi, devi imparare a gestire queste situazioni se vuoi essere davvero felice.



3) Sei un'anima creativa

Se hai scelto la farfalla numero tre, sei una persona che vede il lato bello in ogni cosa. Analizzare il tutto è il tuo modo di comprendere la vita. Questo ti rende anche una persona molto logica, sei un perfezionista nel lavoro e tendi a cercare la gioia nel quotidiano. Ma attenzione tendi a risultare un po' pesante nel tuo voler essere perfetto a tutti i costi.

4) Sei ambizioso

Se hai scelto la farfalla numero quattro, vuol dire che sei una persona ambiziosa e super organizzata che raggiunge sempre e comunque i propri obiettivi. Non ti piace la pigrizia e ti circondi di persone laboriose come te. Ti piace sentirti al sicuro e a volte hai paura di fallire. Ma ricorda i fallimenti a volte servono per farci ripartire più forti di prima e soprattutto cerca di non trascurare la vita personale perché troppo concentrato su te stesso.

5) Sei entusiasta

Se hai scelto la farfalla numero cinque, significa che sei una persona felice ed entusiasta. Trovi gioia in tutto ciò che fai e vedi sempre il lato positivo in ogni situazione. Ami fare tante esperienza diverse perché ciò che temi di più, è la noia che consideri una prigione mentale. Anche se riesci a fare le cose al momento giusto, la maggior parte delle volte hai difficoltà a rispettare le scadenze.



6) Sei una persona logica

Se hai scelto la farfalla numero sei, significa che sei una persona molto logica e saggia. Chi ti circonda viene sempre da te per un consiglio. Non ti lasci coinvolgere emotivamente, al contrario sei molto razionale. Cerchi sempre di fare la cosa giusta e di avere la coscienza pulita.



Che farfalla hai scelto?

Dominella Trunfio