Dimmi quale pianeta trovi per primo e ti dirò chi sei

In questo classico gioco enigmistico ci sono i nomi di otto pianeti: quello che trovi per primo rivela un aspetto della tua personalità che non conosci, ovvero emozioni, obiettivi e aspirazioni nascoste nel tuo subconscio.



Un simpatico test visivo che attraverso l’enigmistica ci aiuta a far emergere quel lato del nostro carattere che magari non sapevamo di avere. Come ribadiamo sempre, i test sono dei semplici giochi che non contengono verità assolute.

Ogni tanto abbiamo bisogno di distrarci, di staccare la nostra mente e di rilassarci un attimo dopo lunghe giornate lavorative. Se ti va di giocare, inizia!

Guarda questa immagine, che nome di un pianeta vedi per primo? La risposta svelerà qualcosa in più del proprio carattere e del proprio modo di essere.

Mercurio

Se la prima parola che hai trovato è Mercurio vuol dire sei una persona creativa, sensibile, emotiva e molto gentile. Hai la vocazione di supportare gli altri, guidarli e aiutarli quando ne hanno bisogno. Sei anche una persona curiosa e lo spirito d’avventura di certo non ti manca; sei ambiziosa e punti in alto. La tua sfida principale è quella di riuscire a trovare un equilibrio tra ciò che dai e ciò che ricevi.

Venere

Se la prima parola che hai trovato è Venere, vuol dire che sei una persona sicura di sé che si batte per i propri sogni e ideali. Sei sempre in movimento, non ti fermi mai perché la tua testa è una fucina di idee.

Dall’altro lato però, hai molta paura dei fallimenti e ciò ti genera ansia e preoccupazione per il futuro. Sei una persona che si annoia facilmente per questo occupi il tuo tempo in molte attività. La tua sfida principale è quella di rilassarti e organizzare meglio le tue giornate: con perseveranza e impegno otterrai tutto ciò che desideri.

Terra

Se la prima parola che hai trovato è Terra vuol dire che sei una persona dolce, gentile, ma a volte troppo volubile e sensibile. Non ami molto le chiacchiere, ma quando parli hai sempre le parole giuste. Ami la tranquillità, la pace e non sei predisposta al conflitto: ti piace l’armonia. Tuttavia non tolleri le ingiustizie, per questo ti batti per difendere e aiutare coloro che si trovano in situazioni spiacevoli.

Hai un talento naturale per tutto ciò che è arte e ti diletti a dipingere o nelle attività manuali. La tua sfida più grande è quella di concentrarti in un solo obiettivo: organizza bene il tuo tempo in modo da ottenere buoni risultati.

Marte

Se la prima parola che hai trovato è Marte vuol dire che sei una persona emotiva con molti desideri personali, sentimentali e professionali. Passi molto tempo a pensare al futuro e a volte hai la mente piena di dubbi. Per questo motivo dovrei mettere ordine e fissarti degli obiettivi da raggiungere a piccoli passi. Hai tante idee però le vuoi realizzare tutte e subito: questo ti crea confusione.

La tua sfida più grande è quella di piantare un seme alla volta. Abbi fiducia in te e nel tuo talento, perché sei una persona meravigliosa, che può ottenere tutto ciò che vuole.

Giove

Se la prima parola che hai trovato è Giove, vuol dire che sei una persona intraprendente con chiari obiettivi. Non sprechi mai il tuo talento e la tua energia, anzi sei creativa e attenta. Purtroppo molte persone non ti capiscono e spesso sei in conflitto soprattutto con chi ti è accanto.

La tua sfida principale è essere paziente. Ricorda che le cose migliori della vita richiedono sempre un po’ di tempo e che la gioia, il coraggio e la volontà sono la materia prima necessaria per trasformare qualsiasi sogno in realtà.

Saturno

Se la prima parola che hai trovato è Saturno vuol dire che sei una persona amorevole, caritatevole e sensibile. Stai sempre attenta ai bisogni degli altri. L’amicizia e la fiducia sono due sentimenti molto importanti per te: hai pochi amici ma leali e sinceri.

Tuttavia tendi a occuparti più degli altri che di te stesso e questo non va bene. La tua sfida è quella di concentrarti sui tuoi obiettivi e i tuoi desideri, lavora sul tuo benessere, perché solo se stai bene tu, otterrai il bene da dare agli altri.

Urano

Se la prima parola che hai trovato è Urano vuol dire che sei una persona laboriosa, organizzata e con tanti progetti. Ti piace immaginare il futuro e fai di tutto per costruire certezze: i tuoi non sono solo sogni ma obiettivi. Tutto si può trasformare in realtà indipendentemente dalle avversità perché tu non ti arrendi mai. Però la pazienza non è un tuo punto di forza.

Tendi a lavorare da solo se pensi che gli altri ti facciano perdere tempo. La tua sfida è trovare l’equilibrio tra lavoro e le tue passioni, la famiglia e gli amici. Il vero successo è misurato in base alla qualità della tua vita.

Nettuno

Se la prima parola che hai trovato è Nettuno, sei una persona positiva, entusiasta, ma un po’ impulsiva. Ti butti a capofitto nelle situazioni, ma spesso non rifletti abbastanza. Nel lavoro ci metti energia e dedizione, ma è difficile per te perseverare in compiti ripetitivi che non danno sfogo alla tua creatività. Sei di base ottimista e anche uno spendaccione.

La tua sfida è imparare ad essere paziente: ricorda che le grandi conquiste si raggiungono con il duro lavoro. Hai tutte le possibilità per costruire la vita che sogni, ricordati che dipende solo da te.





Leggi anche:



Dominella Trunfio