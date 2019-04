La luna piena di aprile quest'anno arriverà due giorni prima di Pasqua. Considerata sacra dai nativi americani e soprannominata luna rosa, è densa di significato spirituale.

Un nome che non ha nulla a che vedere col suo colore. La luna piena di aprile non sarà affatto rosa ma i nativi americani (in particolare gli Algonchini) le diedero questo nome per via del muschio rosa o phlox selvatico, un fiore molto diffuso in America, simile alle ortensie, che fioriva prima di altri e che poteva assumere un colore intenso dal rosa al porpora.

Quest'anno, il plenilunio avrà luogo il 19 aprile, due giorni prima della Pasqua, alle 13.12 ora italiana.

I significati spirituali della luna piena di aprile alludono al nostro mondo interiore,alle angosce, alle emozioni nascoste, ossia a tutti quegli aspetti della nostra coscienza e personalità che tendiamo a nascondere anche a noi stessi. Il confronto e l'integrazione di questi aspetti negati del sé portano a una maggiore autocoscienza, comprensione e maturità.

Spiritualmente, la Luna Rosa indica sempre rinascita e rinnovamento. Dopo un inverno lungo, freddo e grigio, la rinascita del colore rosa è una dose rivitalizzante di bellezza e gioia. Serve a ricordare che la vita è un insieme di alti e bassi, un ciclo di "ibernazione" e risveglio.

Così come i fiori e in particolare il phlox selvatico spariscono nei mesi invernali per poi ritornare più belli in primavera, allo stesso modo per noi questo è un periodo di rinnovamento.

Secondo la spiritualista Cherokee Billie, la Luna rosa porta stabilità e sicurezza per cristallizzare i recenti cambiamenti e renderli miglioramenti permanenti. La sfida è confrontarci con ciò che dobbiamo affrontare. Questa luna piena ci dà l'occasione di lasciare alle spalle il passato e di tendere le braccia al futuro.

Anche se la Luna Rosa lo sarà solo di nome, la sua suggestiva luce bianca sarà come un promemoria pronto a ricordarci che la bellezza è sempre dietro l'angolo.

Francesca Mancuso