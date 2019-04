Test della personalità: l'animale che vedi per primo ti svela come ti relazioni con il mondo

Un coloratissimo test della personalità con tanti animali, ognuno dei quali ci svela qualcosa in più della nostra personalità. Cosa vedi per primo in questa immagine? Rispondi alla domanda e scoprirai un lato nascosto del tuo carattere.

Un simpatico test: per farlo bastano pochi minuti. Come ribadiamo sempre, i test non hanno in tasca la verità assoluta, sono dei semplici giochi e come tali vanno presi.

Ritagliati due minuti del tuo tempo e inizia il test. Quale animale vedi per primo? Dopo l'immagine troverai le soluzioni.

Risultati

1) Zebra

Se il primo animale che hai visto è la zebra, vuol dire che sei una persona divertente e carismatica. Sei molto attivo e spontaneo e per questo riesci a coinvolgere la gente. Insomma sei di compagnia perché le tue capacità comunicative sono imbattibili, ma tendi ad annoiarti spesso. Hai bisogno di cambiare per sentirti sempre sulla cresta dell'onda.

2) Gatto

Se hai visto per primo il gatto, sei una persona che non ama le chiacchiere e di base sembri timido. In realtà preferisci osservare e analizzare la situazione prima di intervenire. Sinceramente non ti importa di quello che la gente intorno pensa di te. Tu conduci la tua vita: sei indipendente e autosufficiente.

3) Anatra

Se hai visto prima l'anatra, sei ottimista al 100% e assolutamente nulla può farti sentire giù. Per te il bicchiere non è mezzo pieno o mezzo vuoto, è sempre traboccante. Vivi ogni attimo come se fosse l'ultimo e ti godi la vita. Ti piace esplorare nuovi posti, imparare nuove abilità e la tua curiosità non ha assolutamente limiti.

4) Koala

Se il primo animale che hai visto è il koala, vuol dire che sei una persona calma e sensibile. Non ti scomponi mai, qualunque cosa accada: sei gentile, sensibile, premurosa. Non ti piacciono particolarmente le grandi feste, preferisci un bel film o un libro. Sei altruista, sai come aiutare gli altri e non ti aspetti niente in cambio.

5) Elefante

Se hai visto l'elefante, vuol dire che sei molto sincero e ti preoccupi profondamente di tutto ciò che ti circonda. Sei leale, responsabile e la tua famiglia e i tuoi amici possono sempre contare su di te. Se hanno bisogno di aiuto, sanno che tu ci sei, ma non solo ascolti: risolvi i problemi!

6) Orso

Se hai notato prima l'orso, sei molto logico, conservatore e tradizionalista e dai sani valori. Sei tranquillo e attento, non ti piacciono le compagnie rumorose o affollate e cerchi sempre l'armonia. Sei molto sensibile, premuroso e diplomatico. Credi nelle regole e le decisioni prese di fretta non sono sicuramente nel tuo stile.

7) Giraffa

Se la giraffa è il primo animale che hai visto, sei una persona socievole e una cheerleader nata. Sei molto flessibile, puoi adattarti a qualsiasi gruppo perché ami parlare. Sei anche molto accomodante e con i piedi per terra. Non ti piace la routine ed è per questo che cambi spesso lavoro o hobby.

8) Maiale

Se hai visto per primo il maiale, sei molto indipendente e lavori meglio da solo. Hai una mente molto acuta, fai attenzione ai dettagli,hai tanta memoria e le tue eccezionali capacità analitiche, potrebbero renderti molto efficiente in tutto ciò che riguarda qualsiasi tipo di indagine. Anche se non puoi essere definito un estroverso, vai molto d'accordo con le persone.

9) Coniglio

Se hai visto il coniglio, sei molto creativo, pieno di energia e contagiosamente felice. Ovunque tu vada, porti sempre risate e gioia e tutti vogliono essere tuoi amici. Non sei per niente superficiale, anzi molto premuroso, empatico, e ti piace vedere le persone ridere. Ma a volte anche tu hai bisogno di una pausa.

10) Leone

Se hai visto il leone, sei un leader nato. Sai come convincere le persone a seguirti per raggiungere un obiettivo, ma a volte puoi avere la tendenza ad essere dominante. Non hai paura delle sfide, sei molto competitivo e hai straordinarie capacità strategiche.

11) Gufo

Se il primo animale che hai visto è il gufo, sei una persona molto analitica e profonda. Ti piace stare tranquillo, avere tutto ben organizzato e in ordine perché qualsiasi situazione caotica ti irrita. Sei un perfezionista e a volte ti aspetti lo stesso dagli altri.

Dominella Trunfio