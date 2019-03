Dimmi quale animale vedi per primo e ti dirò qualcosa in più della tua personalità. Un test simpatico che promette di svelarci le nostre emozioni e quel lato nascosto del nostro carattere. Prenditi una pausa e inizia!

I test della personalità sono dei semplici test di pochi minuti, come ribadiamo sempre, i test non hanno in tasca la verità assoluta, sono dei semplici giochi e come tali vanno presi.

Ritagliati un paio di secondi del tuo tempo e inizia il test.

Basta guardare questa immagine e capire quale animali si vede per primo.

Subito dopo l'immagine, troverai le soluzioni.

Soluzioni

Tigre

Se hai visto per prima la tigre vuol dire che hai un carattere irascibile e che sei una persona un po’ indisciplinata. Per via dei suoi grandi obiettivi e ambizioni, questo animale può ottenere grandi successi nella vita, specialmente quando ascolta consigli intelligenti e non ignora le opinioni altrui. La tigre è un animale spericolato, ha forte volontà ma deve imparare a capire che può anche sbagliarsi.

Aquila

Se hai visto per prima l’aquila vuol dire che sei una persona che ha grandi obiettivi e ambizioni. Ti prendi cura degli altri e hai sempre bisogno di una mano d’aiuto. Difendi chi ami e sostieni chi ingiustamente viene offeso o è vittima di bullismo. Le aquile hanno un approccio molto serio con la famiglia, di base sei una persona che tende a fidarsi troppo, ma non può riconoscere l'inganno e gli intrighi alle loro spalle.

Cane

I cani sono una personificazione dell'intelletto e della lealtà. Sei quindi una persona sincera e devota con grande senso della giustizia. Ti impegni al massimo nella vita personale e professionale, combattendo per quello che ritieni più giusto, ma è meglio essere tuo amico che nemico. I cani non possono sopportare di essere traditi.

Elefante

Se hai visto per primo l’elefante vuol dire che sei una persona saggia e con una mente eccezionale. Gli elefanti attraggono le persone con il loro autoritarismo e testardaggine, sono fortemente orientati verso la loro carriera e il loro status sociale. Per te la famiglia è molto importante e normalmente hai molti amici e parenti che ti vogliono bene.

Scoiattolo

Questo animale simboleggia efficienza, energia e devozione. Gli scoiattoli sono animali intelligenti e sempre attivi. Con la loro irrefrenabile energia e allegria hanno sicurezza e forza. Questo mix rende lo scoiattolo un animale comunicativo e ottimista. Se l’hai visto per primo vuol dire che guardi al futuro con slancio e non temi i cambiamenti.

Rana

La rana è sempre in uno stato rilassato e calmo. Le persone con questo tipo di personalità non hanno fretta: osservano, analizzano e poi infine prendono una decisione. Se l’hai vista per prima sei una persona che sa ascoltare e aiutare gli altri. Ma c’è un unico problema, a furia di pensarci troppo finisci per perdere grandi occasioni.

Pesce

Il pesce rappresenta l’intuizione, se l’hai visto per primo sei una persona che crede molto nel destino. Sei una persona abituata a vincere le battaglie un po’ alla volta, sai mantenere i segreti e sei un amico fedele. I pesci però sono inclini agli sbalzi d'umore, per questo a volte puoi sembrare troppo misterioso. Ma al contrario tu non nascondi nulla, semplicemente valuti ogni situazione e poi capisci quando devi agire.

