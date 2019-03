Test psicologico della foresta: scopri i tuoi desideri e i pensieri nascosti

Il test psicologico della foresta è una simulazione che ci aiuta a comprendere qualcosa in più del nostro stato d’animo in questo momento. Semplici domande per dare sfogo ai nostri desideri o pensieri nascosti.

Come ogni test non ha nessuna verità assoluta, ma il test psicologico della foresta viene spesso utilizzato nei percorsi terapeutici per far emergere azioni, desideri e pensieri. Per chi vuole cimentarsi, ecco le istruzioni da seguire.

Il test della foresta si basa su una una branca della psicologia chiamata psicoanalisi relazionale. Questa disciplina sottolinea l'importanza del benessere psicologico come risultato delle relazioni sociali.

Le basi della psicoanalisi dicono che esiste una relazione tra il nostro inconscio e le proiezioni che ne facciamo. L'obiettivo di questo test è dunque quello di farci fare un viaggio immaginario e capire come interagiamo con gli elementi che ci circondano.

Per iniziare bisogna prima rispondere a tutte queste domani e poi vedere le risposte nel complesso, altrimenti il test non sarà valido.

Rispondi alle domande

Prendi un foglio e ritagliati del tempo in un luogo tranquillo. Leggi la domanda e scrivi la prima risposta, senza pensare troppo.

1. Stai andando a fare una passeggiata nei boschi: com'è la strada? La vegetazione è pulita e il percorso sembra dritto? Cammini da solo o sei accompagnato? Chi ti accompagna?

2. All'improvviso incontri un animale: che animale è? Come ti relazioni con lui?

3. Continui a camminare attraverso la foresta e improvvisamente c’è un bivio: in una strada in lontananza c’è la casa dei tuoi sogni. Come è quella casa? Descrivi le sue dimensioni, il numero di finestre e se ci sono delle sbarre.

4. Decidi di entrare in casa, senza paura. Avanzi e la prima stanza che trovi è il soggiorno. Questa stanza ha un tavolo al centro. Com'è il tavolo? Cosa c'è sopra e intorno ad esso?

5. Cammini e lasci la casa dalla porta sul retro, prima di andartene ti accorgi che qualcuno ha lasciato una tazza sul pavimento. Di che materiale è la tazza? Cosa fai con quella tazza?

6. Lasci la casa e torni nella foresta, ma trovi un corso d’acqua che ti impedisce di andare avanti. E’ un fiume?Un lago? Come fai ad attraversarlo?

7. Hai raggiunto la fine della strada e non c'è più foresta da percorrere, ti guardi indietro?



Interpretazione e risultati

Una volta che abbiamo attraversato il percorso immaginario e terminato il test della foresta psicoanalitica, è tempo di interpretare le nostre risposte e scoprire cosa si cela nel nostro inconscio:

• Il percorso iniziale della foresta è il modo in cui tu vedi il mondo: se gli alberi sono ordinati vuol dire che la tua vita sta andando nella direzione che vuoi, che vedi il tuo futuro con ottimismo.

• La persona che ti accompagna per strada è la persona che vuoi con te, la più importante. Se hai deciso di camminare da solo, vuol dire che in questo momento non reputi nessuna persona all’altezza di essere al tuo fianco.

• L'animale che incontri è la rappresentazione irrazionale dei tuoi problemi: non importa come sia l'animale in realtà, importa come l'hai immaginato. La dimensione e l'aggressività che ha rappresentato sono due degli elementi più importanti. Il modo in cui interagisci con lui è il modo in cui tendi a risolvere i tuoi problemi. Infine, se la tua decisione è stata quella di ignorare l'animale, significa che cerchi di evitare di affrontare gli ostacoli della vita.

• La dimensione della casa rappresenta le tue ambizioni, se ha molte finestre comunica un animo estroverso, se ne ha poche insicurezza e timidezza.

• Se il tavolo era vuoto vuol dire che non ti stai godendo la vita e che ti trovi in un momento di infelicità.

• La tazza che hai trovato sul pavimento rappresenta il rapporto con la persona che ti accompagna. Se la tazza è fatta di ferro o di ceramica significa che sei proiettato verso una relazione stabile duratura, se l’hai immaginata di plastica o di carta indica poca stabilità. Ciò che hai deciso di fare con la tazza è una rappresentazione inconscia di ciò che vuoi fare con la relazione con la persona nella prima domanda.

• Il corso d’acqua e le sue dimensioni (un grande fiume o un piccolo serbatoio) rappresentano la dimensione e l'intensità del tuo desiderio sessuale. Se decidi di attraversarlo e di bagnarti significa che dai molta importanza al sesso.

• Infine, se hai deciso di guardare indietro alla fine del tuo viaggio, può significare due cose: in primo luogo, dai molta importanza al passato e, in secondo luogo, ti aspetti di avere tutto ciò che hai intravisto lungo la strada.

Dominella Trunfio