Vuoi sapere perché non sei ancora riuscito a trovare il vero amore? I dettagli che vedi in questa immagine potrebbero avere la risposta che ti serve.

Tutti abbiamo bisogno di amore ma, in alcuni casi, trovare la persona “speciale” può essere un’impresa difficile, iniziamo così a pensare che ci possa essere qualcosa di sbagliato in noi.

Il problema invece è, con grande probabilità, in qualche circostanza intorno a noi o da ricercare in un blocco emotivo che ci impedisce di metterci nelle giuste situazioni che possano attirare a noi l’amore, quello con la A maiuscola.

Questo test potrebbe aiutarti a capire dove è il problema.

Guardando l’immagine puoi soffermarti su aspetti diversi e il risultato potrebbe svelarti la chiave per attirare l'amore che desideri.

Un semplice test forse può svelarci qualcosa della nostra personalità che non conoscevano.

Risultati

Lo spazio

Se la prima cosa che hai notato è lo spazio, ciò di cui hai bisogno per trovare l'amore è avere più sicurezza in te stesso. Probabilmente hai difficoltà ad accorgerti delle tue qualità mentre le vedi facilmente negli altri. Devi solo guardarti intorno per un momento e notare che intorno ci sono sicuramente persone che ti amano e si prendono cura di te. Inizia allora subito a darti la giusta considerazione, ad amarti un po’ di più e così riuscirai anche a trovare qualcuno che ti ama davvero. L’importante è non avere paura di mostrarti per la persona che veramente sei.

Un vortice

Se la prima cosa che ti ha colpito è il vortice al centro dell'immagine, ciò di cui hai bisogno per trovare l'amore è lasciare andare un po' di te e dei tuoi problemi. La vita non è semplice per nessuno e tutti abbiamo cose da risolvere o che vorremmo cambiare. Ma mentre ci preoccupiamo la vita scorre, ecco perché dovresti lasciare andare le preoccupazioni almeno un po’ e trascorrere il tempo per quanto possibile facendo quello che ti piace davvero. Quando ti apri a nuove esperienze e ti connetti con ciò che fai bene, è più probabile che troverai anche il tuo vero amore.

Un cuore

Se ti ha colpito il cuore al centro dell'immagine, ciò di cui hai bisogno per trovare l'amore è smettere di idealizzarlo troppo. A volte bisogna lasciare andare per un attimo le proprie fantasie accettando che, nella maggior parte dei casi, l’amore è qualcosa di diverso da quello che ci aspettavamo. Forse quella persona speciale è proprio lì, davanti ai tuoi occhi, e tu non la stai neanche guardando perché stai aspettando un fantomatico principe azzurro che esiste solo nelle favole. La verità è che non troverai mai qualcuno perfetto perché la perfezione non esiste.

Siete d’accordo con i risultati ottenuti?

Francesca Biagioli