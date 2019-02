In che direzione sta andando la tua vita? Promette di svelartelo questo semplice test della personalità. Cosa succederà nei prossimi mesi? Ci saranno buone notizie? A tutte queste domande e tante altre risponde questo simpatico gioco.

I test della personalità ci aiutano a comprendere le nostre emozioni, i comportamenti che adottiamo e come ci rapportiamo con gli altri. Questo test in particolare ci dice in che direzione stiamo andando e se l'anno da poco iniziato, è all'altezza delle nostre aspettative.

Per farlo bastano pochi minuti e nessun impegno. Come ribadiamo sempre, i test non hanno in tasca la verità assoluta, sono dei semplici giochi e come tali vanno presi. Guarda questa immagine, cosa vedi per primo? La tua risposta ti dirà dove si sta dirigendo la tua vita e quali azioni dovresti intraprendere.

Risultati

1. Pianeta Terra

Se come prima cosa hai visto il pianeta Terra, per te quest'anno le cose sembrano andare per il verso giusto. Non ci sono stati intoppi e hai intrapreso ottime relazioni. Questo è quindi, il momento giusto per rispolverare quel vecchio progetto abbandonato nel cassetto: hai l'energia necessaria per affrontare famiglia e lavoro e fare tutte le cose che ti piacciono.

2. Le due aquile

Hai visto le due aquile? Ci sono diverse forze che ti attirano e a volte senti che non puoi fare tutto. Sei nervoso perché tendi a caricarti di responsabilità. E' tempo di frenarti, di cambiare per non finire l'anno nel peggiore dei modi. Impara a prenderti cura di te e non sentirti sempre in obbligo verso gli altri: tu sei altrettanto importante.

3. Gli occhi blu

Se la prima cosa che ha attirato la tua attenzione sono stati i grandi occhi, è perché potresti essere in un momento in cui molte cose dipendono da te. Ti sei caricato di molte responsabilità, ma sono in tanti quelli che aspettano una tua mossa sbagliata. Dall'altro lato però c'è chi ti sostiene, chi gioisce dei tuoi successi e chi ti incoraggia. Buttati senza pensare troppo al risultato finale!

4. Il volto di una donna

Se hai visto per primo il volto di una donna è perché questo sarà un anno molto dedicato. Ti stai riprendendo da un brutto periodo, ce l'hai quasi fatta. Questo percorso ti porta verso la felicità e la calma, è tempo di allontanarsi dalle energie negative. Vai dritto per la tua strada, il risultato non può non essere soddisfacente!

Vi siete ritrovati in qualcuno di questi profili?

Altri simpatici test:

Dominella Trunfio