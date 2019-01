Sei un tipo organizzato e ordinato oppure no? Un semplice test promette di svelare il modo in cui affronti la vita di tutti i giorni e il tuo rapporto con l’ambiente che ti circonda: casa, ufficio e tempo libero.

I test della personalità ci aiutano a comprendere qualcosa in più di noi stessi. Come ribadiamo sempre, i test non hanno in tasca la verità assoluta, sono dei semplici giochi e come tali vanno presi.

Questo simpatico test ci dice se siamo persone ordinate o meno e come eventualmente possiamo migliorare nella gestione del tempo e dello spazio.

Per farlo bastano pochi minuti e nessun impegno. Ritagliati due minuti del tuo tempo e inizia il test.

Quale animale ti attrae di più?

Coccinella, farfalla, ape o grillo?

Coccinella

Le coccinelle sono generalmente stressate dalla confusione e amano mantenere pulito e libero il loro spazio vitale. Di solito, una coccinella è molto orgogliosa di avere una casa pulita e ben arredata. Se hai scelto questo bellissimo insetto vuol dire che di base sei una persona che ama vivere nell'ordine, ma non sempre ci riesce!

Metti da parte 30 minuti a settimana e scegli una zona nella tua casa da riorganizzare. Le coccinelle possono seguire semplici sistemi di organizzazione, hanno solo bisogno di pianificare il tempo per renderlo una priorità!

Farfalla

Se hai scelto la farfalla diciamo che l'ordine per te è non è una priorità! Li vedi quei vestiti in cima alla tua cassettiera e al tuo pavimento? Da quanto tempo stanno li? Le farfalle preferiscono avere i loro oggetti visibili piuttosto che nascosti nei cassetti però per non vivere nel delirio ci sono tante soluzioni: hai mai pensato a contenitori trasparenti o armadi a vista?

Ape

Le api sono molto organizzate, il problema è che tendono a invadere ogni luogo! Per cui se avete scelto questo insetto vuol dire che siete persone ordinate ma non troppo. Vi piace tenere i loro attrezzi, le carte e gli altri materiali tutti sul tavolo finché non avete finito quel lavoro. Diciamo che avete un vostro ordine mentale che per gli altri potrebbe però sembrare un disordine colossale.

Grillo

Anche i grilli tendono ad essere "tradizionalmente" organizzati e preferiscono un minimo disordine visivo nelle loro case e spazi di lavoro. Ma al contrario delle api si perdono facilmente carte e documenti. Diciamo che le buone intenzioni ci sono, ma vale sempre il pensiero: la perfezione a volte è paralizzante!

Dominella Trunfio