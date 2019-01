Se siete in ufficio probabilmente qualche collega vi prenderà per matti, ma l’unico modo per vedere ciò che si nasconde dietro questa illusione ottica, è scuotere la testa. L’immagine ha già fatto il giro del web e migliaia di persone si sono cimentate nella ricerca della figura nascosta.



Cosa appare dietro queste strisce verticali e nere? Bisogna guardare tra le righe, è il caso di dirlo. L’illusione ottica è opera di Michelle Dickinson, ingegnere nanotecnologico neozelandese, che conosciamo bene per questo tipo di esperimenti che fanno divertire tanto il web.

La scienziata ha postato un'immagine su Twitter con le istruzioni: scuotere la testa per vedere l'illusione ottica. "Sono seria", scrive.

You can only see this optical illusion if you shake your head (I’m serious) 😂 pic.twitter.com/WhtZ1b0r4t — Dr Michelle Dickinson (@medickinson) 10 gennaio 2019

Quindi per vedere ciò che appare bisogna muovere la testa su e giù, è in un attimo ecco che appare qualcosa tra le strisce. Michelle Dickinson lancia spesso queste illusioni sul web, il suo è un modo simpatico per avvinarci alla magia della tecnologia e della scienza. Pubblica sfide, trucchetti, illusioni e ogni volta è sempre un successo.

Cresciuta a Hong Kong, negli Stati Uniti e nel Regno Unito, Michelle Dickinson è una cittadina del mondo, oggi gestisce l'unico laboratorio di test nanomeccanico della Nuova Zelanda. E’ conosciuta anche come Nanogirl, ma torniamo a noi.

Avete scosso la testa su e giù?

C’è chi ha visto la figura socchiudendo gli occhi o allontanando la testa dal monitor del pc. Alcuni l’hanno trovata in pochi secondi, altri non ci sono riusciti. Per chi non ce l’ha fatta ve lo diciamo noi: dietro le righe appare un bel gattone!

