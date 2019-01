I test della personalità ci aiutano a comprendere le nostre emozioni e come ci rapportiamo con gli altri. Scegli una di queste maschere e scoprirai qualcosa in più del tuo modo di essere.

Un test curioso che svela un lato del proprio carattere, magari quello nascosto che non si sapeva di avere. Per farlo bastano pochi minuti e nessun impegno. Come ribadiamo sempre, i test non hanno in tasca la verità assoluta, sono dei semplici giochi e come tali vanno presi.

Basta scegliere una di queste maschere tribali e vedere il profilo al quale corrispondono. Dopo l'immagine troverai le soluzioni.

1. La maschera parlante

Se hai scelto la maschera parlante vuol dire che sei una persona che ha la parola giusta al momento giusto. Sai sostenere perfettamente un dialogo, perché la parola è la tua arma vincente. Ma attento le parole possono anche ferire, il consiglio è quello di dar loro un valore.

2. La maschera delle risate

Se hai scelto questa maschera vuol dire che sei una persona che ama divertirsi. Con te si può ridere perché sei di compagnia, un vero e proprio animatore della serata. Ti godi la vita e apprezzi ogni momento, sei intelligente e brillante.

3. La maschera della rabbia

Se hai scelto questa maschera forse hai un lato nascosto del tuo carattere e una rabbia interiore di cui non riesci a liberarti. Sei pronto a scoppiare da un momento all'altro, prova a indagare il perché del tuo malessere, vedrai che starai meglio e ti libererai di un peso.

4. La maschera del silenzio

Se hai scelto questa maschera, sei una persona che preferisce il silenzio al rumore. Hai una grande forza interiore e sai bene quello di cui hai bisogno, tuttavia, possiedi anche una modestia intrinseca che ti assicura di non diventare vanitoso.

5. La maschera del guerriero

Se hai scelto questa maschera sei un combattente in tutto e per tutto. Sei in grado di andare avanti indipendentemente dalla gravità della situazione. Quando decidi di fare qualcosa, la fai e mentre la gente pensa che il tuo obiettivo sia impossibile da raggiungere, tu affronti la sfida. Ma non sei un giocatore di squadra e preferisci allenarti da solo.

6. La maschera sacerdotale

Se hai scelto questa maschera molto probabilmente sei una persona che ha molto intuito.Sei brillante nel capire chi è veramente una persona e sei abbastanza empatico. Sei in grado di guardare qualsiasi situazione attraverso gli occhi delle altre persone. È difficile trovare altre persone come te e molti vorrebbero averti come amico.

7. La maschera di guarigione

Se hai scelto questa maschera possiedi un cuore d'oro. La generosità, la gentilezza e il desiderio di essere utili a chi ti circonda sono tutti tratti che sono parte integrante della tua natura. Sei tenero e farai tutto il possibile per chi ha bisogno di te.

8. La maschera del sovrano

Se hai scelto questa maschera molto probabilmente sei un leader. Ci sono persone che vengono al mondo per ricoprire ruoli di prestigio, tu sei uno di quelli. Vai dritto per la tua strada e sai benissimo ciò che vuoi.

Vi siete ritrovati in qualche profilo?

Leggi anche:

Dominella Trunfio