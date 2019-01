Quasi il 50% degli italiani inizia il nuovo anno senza energie, ma con tante ansie e preoccupazioni

2019, nuovo anno di buoni propositi e progetti! Sì, ma non per tutti: la metà degli italiani non vede note positive in questo anno appena cominciato e si fa sopraffare da una autentica sfiducia per ciò che riserva il futuro.

Quadro politico instabile, salute altalenante, lavoro che stenta a decollare? Non è facile dirlo. Quel che è certo è che più del 42% degli italiani sostiene di non essere riuscito a recuperare le energie per affrontare il 2019; il 33% teme che la crisi economica aumenti e il 34% che possa condizionare anche la vita di coppia; il 42% è fortemente preoccupato per i prossimi mesi e il 68% teme anche di perdere il lavoro.

Sono i dati che vengono fuori da un sondaggio dell’Associazione Europea per il Disturbo da Attacchi di Panico (Eurodap), cui hanno risposto 834 persone di età compresa tra 18 e 67 anni.

“ I presupposti per passare un anno soddisfacente e ricco di gratificazioni non si autogenerano - commenta Paola Vinciguerra, psicoterapeuta e presidente Eurodap - ma siamo noi gli artefici delle nostre vite. La forza interiore, la spinta ad agire, ad essere centrati sui nostri obiettivi deve partire da noi. Perché no, magari proprio da quei progetti non andati a buon fine o procrastinati per svariati motivi o semplicemente per paura. Trovare motivazioni forti e valide è necessario e funzionale alla nostra riuscita come persone nel mondo ”.

Come affrontare al meglio, allora, l'anno nuovo? Ecco alcuni consigli dagli esperti:

1. avere grandi obiettivi, ma rimanendo coi piedi a terre: avere aspettative troppo alte può risultare frustrante quando poi ci rendiamo conto di non avere le risorse giuste

2. darsi stimoli nuovi senza paura di fallire, sul lavoro e nella vita privata

3. apprezzare ciò che si è e ciò che si è già raggiunto, senza sottovalutasi

4. riconoscere il valore di ogni cosa fatta finora

5. non cercare approvazione negli altri

6. mettere passione in qualunque cosa si faccia

7. non dimenticare mai di essere umani e accettare i fallimenti

Come fare per non perdere di vista obiettivi positivi? Prendete un foglio bianco e dividetelo in tre colonne dove risponderete a queste domande in riferimento al 2019: Cosa voglio fare? Chi voglio essere? Cosa voglio avere?

"Questo esercizio, accompagnato dalla pratica meditativa, può aiutare a predisporsi ad accogliere le opportunità che questo nuovo anno offrirà".

Leggi anche

Germana Carillo