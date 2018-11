Sei pronto per iniziare nuovi cambiamenti nella tua vita? Questo semplice test spirituale ti rivela qualcosa in più del tuo carattere e ti consente di capire il tuo stato d'animo.

La nostra mente, il nostro corpo ci lanciano spesso dei segnali, ma non sempre li cogliamo o siamo disposti a farlo.

I test della personalità ci aiutano a comprendere le nostre emozioni, i comportamenti che adottiamo e come ci rapportiamo con gli altri.

Per fare questo test bastano pochi minuti e nessun impegno. Come ribadiamo sempre, i test non hanno in tasca la verità assoluta, sono dei semplici giochi e come tali vanno presi.

Ritagliati due minuti del tuo tempo e inizia il test:

Cosa vedi per primo in questa immagine?

Ecco i risultati

Buddha

Se guardando l'immagine hai visto per prima cosa Buddha vuol dire che sei una persona ottimista, piena di gioia e che crede nel successo. Affronti ogni sfida al meglio, sia che si tratti di studio, che di lavoro o un semplice hobby. Anche quando qualcosa va storto, hai la capacità di adattarti rapidamente alle nuove condizioni per te quindi non c'è nessun cambiamento radicale da fare perché ne fai ogni giorno con consapevolezza.

Scoiattolo

Se hai visto come prima cosa lo scoiattolo bianco vuol dire che sei una persona abitudinaria e che difficilmente lasci la tua zona confort per buttarti in nuove avventure. Il mondo per te è così, è difficile che tu veda nuove prospettive. Tuttavia, è arrivato il momento di cambiare questo tuo lato caratteriale, abbandonati alla curiosità e vedila come una sfida per migliorare.

Radici dell'albero

Se per prima cosa hai visto le radici dell'albero vuol dire che inconsciamente stai vivendo uno stato emotivo latente. Avverti un malessere, ma non sai da cosa proviene: tristezza, delusione, solitudine? Presta attenzione ai tuoi sentimenti e cerca di capire cos'è che ti fa stare male. Il vero cambiamento può iniziare solo dalla tua mente.

Fiori di loto

Se hai visto per primi i fiori di loto, vuol dire che sei una persona molto creativa, ma non solo sei fiduciosa nel futuro e per questo senza tanti sforzi, riesci a ottenere i successi che desideri. Il cambiamento che puoi attuare è quello di volgere lo sguardo verso gli altri e aiutarli ad avere la tua stessa tenacia.

Dominella Trunfio