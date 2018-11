I test della personalità ci svelano qualcosa in più della nostra personalità. A volte le nostre emozioni, i comportamenti che adottiamo e come ci rapportiamo con gli altri sono celati dentro di noi. Scegli uno di questi tipi di occhio e scoprirai qualcosa in più del tuo modo di essere.

Un test simpatico e senza pretese, da fare in un paio di minuti per staccare da una giornata intensa. Come ribadiamo sempre, i test non hanno in tasca la verità assoluta, sono dei semplici giochi e come tali vanno presi.

Ritagliati due minuti del tuo tempo e inizia il test.

Basta scegliere uno di questi tipi di occhio e vedere il profilo al quale corrispondono. Dopo l'immagine troverai le soluzioni.

Inizia il test

Risultati

1) Occhio con il cuore

Sei una persona aperta all'amore e alle amicizie perché non perdi mai l'occasione di rischiare. Ti butti a capofitto senza paura di rimanere scottata. Agli altri ti mostri decisa, senza incertezze perché sei convinta che i problemi si debbano affrontare con il sorriso. Sei leale e tutti si fidano di te.

2) Occhio planetario

Sei una persona coscienziosa che cerca sempre di fare la cosa giusta. Sei ambiziosa e difficilmente mostri agli altri quanto sei preoccupata. Dosi le tue parole e i tuoi gesti per essere sempre una persona migliore e per non ferire gli altri.

3) Occhio giallo

Sei una persona afflitta, di quelle che ha avuto un passato difficile che condiziona il presente. Sei sempre alla ricerca della pace interiore, anche se agli altri non mostri i tuoi pensieri negativi. Hai numerose pressioni ma te le tieni per te e sei brava a rialzarti quando cadi.

4) Occhio orologio

Sei una persona filosofica che pensa spesso e troppo. Su ogni cosa ci rifletti su almeno mille volte e per questo che sei così assorta nei tuoi pensieri che a volte ti isoli completamente dal resto del mondo. Vedi la vita come un puzzle, ti piace giocare con i suoi pezzi fino a quando non stanno tutti bene insieme.

5) Occhio chiave

Sei una persona misteriosa che ancora non è riuscita a capire se stessa. Ti contraddici spesso, cambi umore completamente, sei di poche parole e un po' confusionaria. Parli soltanto quando sei sicura di poter contribuire attivamente a una conversazione.

6) Occhio con la luna

Sei una persona sensibile, ti accorgi di tutto e non dimentichi nulla, ma sei anche emotiva per cui anche le sciocchezze possono cambiare il tuo umore: hai la risata e la lacrima facili. Non mostri agli altri quanto sei fragile. Preferisci mostrare quanto sai essere profonda.

7) Occhio focoso

Sei una persona focosa, piena di energia e di passione. Per te non esistono le mezze misure: o ti odiano o ti amano. Per te in qualsiasi situazione c’è un’alta posta in gioco. Quindi pensi molto anche alle eventuali conseguenze di una sconfitta.

8) Occhio stanco

Sei una persona eccentrica che ha interessi, idee, credenze e pratiche fuori dal comune. Non ci sono regole e fai le cose senza preoccuparti delle conseguenze, non hai nulla da nascondere e ridi in faccia a quelli che ti giudicano. Sei anticonformista per natura.

9) Occhio azzurro

Sei una persona intuitiva che capisce bene gli altri, ma al contrario su di te mantieni sempre il mistero. Mostri al mondo solo quello che vuoi, per questo motivo sai quando qualcuno ti sta manipolando.

