Il modo migliore per combattere lo stress e stare in salute? Piangere! Non a caso in Giappone, esistono i namida sensei, ovvero i maestri del pianto, pagati dalle aziende e dalle scuole per far sfogare dipendenti e alunni e preservare la loro salute mentale.

Partiamo da un presupposto: il pianto è una reazione fisica naturale del nostro corpo al dolore, alla tristezza, alla paura e a volte anche alla gioia e non va considerato come un segno di debolezza.

Se blocchiamo questa reazione non riusciamo ad esprimere fino in fondo le nostre emozioni. Il pianto può essere liberatorio, ma anche terapeutico, per questo i giapponesi fanno delle vere e proprie lezioni per aiutare le persone a liberarsi dalla rabbia, dal dolore o dalla sofferenza.

Ci sono tantissimi benefici apportati dal pianto. Piangere ci aiuta ad alleviare il dolore, a rilasciare lo stress, a migliorare l’umore, e ci permette di cambiare la nostra prospettiva su quella determinata situazione.

Secondo i namida sensei, le lacrime sono meglio della risata o del sonno e infatti propongono dei veri e propri corsi. Tra questi c’è Hidefumi Yoshida che, da cinque anni, insegna a piangere e la sua attività va a gonfie vele.

Cosa insegna esattamente? A lasciarsi andare, a non reprimersi, a guardare film romantici, ad ascoltare musica nostalgica o leggere libri su amori impossibili, insomma allenando i nostri occhi a piangere perché secondo i namida sensei, un pianto al giorno toglie il medico di torno!

