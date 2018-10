E’ un rapporto stretto, intimo quello che lega l’essere umano all’ambiente acqua che può portare tanti benefici al nostro corpo e anche alla mente. In Blu Mind, Wallace J. Nichols ci spiega perché dovremmo stare più a contatto con il mare o il fiume, anche solo attraverso la nostra fantasia.

Istintivamente sappiamo che stare vicino all’acqua ci rende più vitali e più sereni, riduce lo stress e ci dona un senso di pace. Ma perché? Prova a rispondere il biologo Nichols che parla appunto di un legame magico, indescrivibile ma nello stesso tempo reale.

Secondo la scienza, la semplice vista e il suono dell’acqua delle onde del mare o del fiume che scorre possono aumentare il nostro benessere abbassando il cortisolo, aumentando la serotonina e portandoci verso il relax.

Adesso Nichols parla invece dei benefici dello stare in una barca. Blu Mind, ovvero la mente blu, si oppone a Red Mind, ovvero la mente rossa. Mentre la prima è caratterizzata dalla calma, pace, serenità e un senso di felicità associato al fattore acqua, la seconda racchiude tutto lo stress legato all’urbanizzazione e alla vita frenetica.

Il confine tra le due ‘menti’ è proprio il rapporto con l’acqua.

"Ho fatto un'enorme quantità di ricerche sui vantaggi di stare a contatto con l’acqua. Il punto di partenza è pensare che appena saliamo in una barca svanisce il rumore del traffico, della televisione, degli uffici e della città”, spiega il biologo marino.

In qualche modo viaggiare, navigare su una barca anche per poco tempo attiva automaticamente uno stato di riposo. Fornisce i mezzi per uscire dalla routine quotidiana, permettendo al nostro cervello di resettare, pensare oltre le nostre circostanze attuali e connettersi a qualcosa più grande di noi stessi.

Mente e acqua, i benefici

Come dicevamo ci sono dei vantaggi da non sottovalutare nella vicinanza all’acqua. Secondo Nichols che da anni si dedica a studiare questo legame, l’acqua aumenta porta questi benefici:

aumenta la calma e diminuisce l’ansia molto più efficacemente dei farmaci

amplia la creatività, artistica e di altro genere

aumenta la generosità e la compassione

accresce il successo personale

migliora la nostra salute e il nostro benessere complessivi

rafforza la nostra connessione con il mondo della natura, e viceversa

Ecco cosa scrive Wallace. J. Nichols

Fai un profondo respiro e immaginati il salto...

l'acqua riempie la luce, il suono, l'aria e la tua mente.

Adesso apri gli occhi, tutt'intorno a te vedi solo blu. Respira. Ascolta.

Vivi il senso di benessere che l'essere immerso nell'acqua ti trasmette.

Inutile negarlo, forse inutile persino chiedersi il perché, ma sei felice.

Dominella Trunfio