Ami stare da solo, sogni il grande amore o sei alla continua ricerca di emozioni? A svelarlo è questo test della personalità che ci aiuta a comprendere meglio le nostre emozioni nella vita di tutti i giorni e in quella di coppia.

Un test simpatico che svela il nostro modo di essere e di comportarci in amore. Per farlo bastano pochi minuti e nessun impegno. Come ribadiamo sempre, i test non hanno in tasca la verità assoluta, sono dei semplici giochi e come tali vanno presi.

Ritagliati due minuti del tuo tempo e inizia il test.

Guarda questa immagine: cosa vedi per primo?

Poi scorri in basso e vedi a quale profilo appartieni!

Risultati

I gatti

Se hai visto per primi i due gatti vuol dire che sei una persona che tende a stare da sola. Hai provato tante volte ad avere una relazione romantica con qualcuno, ma alla fine ti senti realizzata e appagata solo quando stai da sola. Il consiglio? Segui la tua strada, fai ciò che ti senti e anche se non cerchi l’amore circondati di amici, perché nessuna persona è un’isola.

Il cane

Se come prima immagine hai visto quella del cane, vuol dire che sei una persona che quando si innamora trae il meglio dalla coppia. Per te la vita è dura e stressante, per questo il rapporto con il tuo partner ti migliora e ti rende una persona diversa. Stare con l’altro è un grande dono, ma questo non significa che tu non sia una persona completa così come sei.

Il cuore

Se invece hai visto il cuoricino vuol dire che sei una persona che vede l’amore ovunque! Potresti fare la scelta di stare con una sola persona per sempre, ma preferisci lasciarti andare a nuove avventure, nuove emozioni ed esperienze. Di una cosa sei sicura: il grande amore prima o poi arriva sempre!

Vi ritrovate in qualche profilo?

Dominella Trunfio

Foto