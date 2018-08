Ogni giorno siamo sopraffatti dalle emozioni, ma qual è quella che ci rappresenta di più? Siamo empatici, ansiosi, ottimisti? Ce lo svela un simpatico test della personalità: scegli uno di questi alberi e scopri il risultato.

Quante volte ti sei sentito felice e tremendamente triste allo stesso tempo? Tuttavia, ognuno di noi ha una tendenza verso un certo tipo di emozione: ne proviamo tante, ma una ci caratterizza.

I test della personalità ci aiutano a comprendere le nostre emozioni, i comportamenti che adottiamo e come ci rapportiamo con gli altri. Un test curioso che svela un lato del proprio carattere, magari quello nascosto che non si sapeva di avere.

Per farlo bastano pochi minuti e nessun impegno. Come ribadiamo sempre, i test non hanno in tasca la verità assoluta, sono dei semplici giochi e come tali vanno presi.

Ritagliati due minuti del tuo tempo e inizia il test.

1) Malinconia

Se hai scelto il primo albero è perché sei una persona che tende alla malinconia. A volte, ti ritrovi a rimpiangere il passato e anche se guardi la vita con ottimismo mantieni sempre una vena nostalgica. Il tuo desiderio è spesso quello di tornare ai vecchi momenti. La tua sfida più grande è guardare al presente e al futuro senza timore.

2) Entusiasmo

Se hai scelto il secondo albero, sei una persona entusiasta. Per te, la vita è una sfida costante e tu vuoi davvero prenderla a morsi. Ogni nuova avventura ti dà adrenalina, ti rendere felice, ma a volte ti lasci trasportare troppo e prendi decisioni affrettate. La tua sfida più grande è quella di imparare a ponderare le situazioni.

3) Ansia

Se hai scelto il terzo albero, l'ansia è purtroppo la tua migliore amica. Mentre la tua testa è in continuo movimento, lei sta lì pronta a colpire. Sei una persona che si prende cura delle persone che ti stanno accanto e delle cose, per questo tendi sempre ad essere preoccupato. La tua sfida è quella di delegare ogni tanto le responsabilità e non caricarti di angoscia.

4) Empatia

Se hai scelto l'ultimo albero, sei una persona molto empatica. Passi la vita a metterti nei panni dell'altro, per questo la tua personalità è un po' lunatica. Ti adatti agli ambienti, alle amicizie, alle esigenze altrui, ma il rischio è sempre quello di perdere la propria essenza. La tua sfida è di rimanere te stesso senza trascurare chi ti ama.

Dominella Trunfio