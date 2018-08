Il linguaggio del corpo può dirci tante cose anche mentre dormiamo. Questo simpatico test promette di svelare qualcosa in più della tua personalità che emerge dal modo in cui riposi.

Qual è la posizione migliore per dormire? Il modo in cui dormiamo è fondamentale per riuscire a riposare bene e la posizione da scegliere può cambiare anche in base al nostro stato di salute e non soltanto per la comodità.

Sebbene il nostro corpo sia a riposo, molte funzioni rimangono attive mentre dormiamo. È come se tutto si stesse preparando per iniziare un nuovo giorno. La nostra mente non è "disattivata" affatto.

I test della personalità ci aiutano a comprendere le nostre emozioni e come ci rapportiamo con gli altri. Per farlo questo bastano pochi minuti e nessun impegno. Come ribadiamo sempre, i test non hanno in tasca la verità assoluta, sono dei semplici giochi e come tali vanno presi.

Basta rispondere alla domanda: in quale posizione dormi? Dopo l'immagine troverai le soluzioni.

SUL LATO DESTRO

Se dormi sul lato destro, sei una persona entusiasta. Hai sempre nuove idee e progetti, e questo si vede anche nel mondo in cui dormi. Pensi continuamente al futuro, ma dovresti cercare di assaporare il presente, altrimenti rischi di non essere mai soddisfatto.

SUL LATO SINISTRO

Se dormi sul lato sinistro, sei una persona sensibile e forse, a volte, un po' nostalgica. Tendi a rimpiangere il passato e perfino a idealizzarlo, ma devi imparare a lasciarti andare e incoraggiarti a buttarti in nuovi progetti e nuove emozioni. Il passato è importante, ma la vita va avanti.

SPAPARANZATO CON LA BOCCA IN SU

Sei una persona che di recente ha avuto preoccupazioni, ora le cose stanno andando meglio per te, quindi ti senti libero di lasciarti andare. Anche il tuo corpo si vuole liberare dalle angosce, godersi la vita e lo dimostra anche il modo in cui dormi.

DI LATO QUASI IN LINEA RETTA

Se dormi in linea retta, come se fossi un blocco, probabilmente sei teso per qualcosa. Un problema a lavoro, in famiglia, nella coppia e questo influenza il tuo modo di dormire. Prova a rilassarti prima di andare a letto in modo che nulla di ciò che ti preoccupa influenzi i tuoi sogni.

NELLA POSIZIONE DI UN BAMBINO

Sei una persona che ha bisogno di essere costantemente protetta. Spesso percepisci l'esterno come una minaccia o un problema. Prenderti cura di te è qualcosa di positivo ma non farlo diventare un ossessione: quello che ruota attorno non è catastrofico, forse stai esagerando un po'.

A FACCIA IN SU

Se dormi a faccia in su, sei una persona sempre attenta e costantemente vigile. Il tuo modo di dormire dimostra che, sei pronto a scattare. Ma devi stare attento, visto che tendi a controllare ciò che succede, ma ti concentri poco su te stesso. Non perdere di vista i tuoi limiti.

SOTTOSOPRA

Se dormi sottosopra, tendi ad essere una persona un po' sfuggente e timida. A volte potresti vergognarti di dire ciò che pensi o hai paura di ciò che potrà dire la gente. Affidati a te stesso, al tuo istinto, lasciati andare. Potrebbe essere difficile, ma è la strada giusta da intraprendere!

Vi siete ritrovati in qualche profilo?

Dominella Trunfio