I test della personalità ci aiutano a comprendere le nostre emozioni e come ci rapportiamo con gli altri. Scegli una di queste maschere e scoprirai qualcosa in più del tuo modo di essere.

Un test curioso che svela un lato del proprio carattere, magari quello nascosto che non si sapeva di avere. Per farlo bastano pochi minuti e nessun impegno. Come ribadiamo sempre, i test non hanno in tasca la verità assoluta, sono dei semplici giochi e come tali vanno presi.

Basta scegliere una di queste maschere e vedere il profilo al quale corrispondono. Dopo l'immagine troverai le soluzioni.

1) PERSONA POSITIVA

Se hai scelto la prima maschera, sei una persona che cerca di vedere sempre il lato positivo delle cose. Non è sempre facile, ma questo non ti impedisce di provarci. Il tuo ottimismo ti aiuta ad affrontare i momenti difficili. Ma a volte, puoi allontanarti un po' dalla realtà, perché tendi ad essere sognatore. La tua grande sfida? Avere i piedi per terra senza perdere la visione positiva delle cose.

2) PERSONA COMBATTIVA

Se hai scelto la seconda maschera, vedi la vita come un campo di battaglia che non esiti ad affrontare. Questo ti aiuta a superare gli ostacoli e in generale a raggiungere i tuoi obiettivi. Il problema è che a volte, puoi sentirti molto stanco e anche un po' solo nelle tue battaglie. La tua sfida? Imparare a rilassarti e ritagliarti del tempo del tempo per divertirti.

3) PERSONA AVVENTUROSA

Se hai scelto la terza maschera sei una persona avventurosa. Ami che la vita ed è per questo che vuoi sempre vivere nuove esperienze. A volte, questo può portarti ad essere fuori dagli schemi. Ti interessa vivere con intensità ma a volte, trascuri il tuo mondo interiore. La sfida? Coltiva ​​il tuo io, senza perdere la tua energia.

4) PERSONA ANSIOSA

Se hai scelto la quarta opzione, è possibile che la vita ti generi un po' di ansia. Sei una persona molto attiva e laboriosa, fai sempre qualcosa e, in generale, le cose ti riescono bene. Però tendi a stressarsi perché vuoi fare tutto nel migliore dei modi. La sfida? Capire che non sei superman.





5) PERSONA CONTEMPLATIVA

Se hai scelto la quinta maschera, hai un atteggiamento contemplativo. Sei una persona che analizza molto le cose, ed è per questo che prima di prendere una decisione ci metti davvero un bel po'. Questo ti rende molto ragionevole, ma a volte può farti perdere la capacità di agire. La tua grande sfida? Buttarti!

6) PERSONA SOTTOMESSA

Se hai scelto la sesta maschera, hai un atteggiamento un po' sottomesso nei confronti della vita. Non ti piace generare discordia e di solito mantieni un profilo basso. Cerchi di evitare argomenti perché ti danno fastidio le polemiche e fuggi sempre da tutti i conflitti. Il problema è che poi hai difficoltà a imporre la tua voce quando hai davvero bisogno di qualcuno che ti aiuti e capisca. La sfida? Non avere paura di dire ciò che pensi.

Vi siete ritrovati in qualche profilo?

Dominella Trunfio