Il 27 luglio la Luna si tingerà di rosso e si assisterà all’eclissi totale più lunga del secolo. Un evento magico, ecco come armonizzare la propria energia traendo beneficio da questo spettacolo.

Eclissi lunare, come trarre energia da questo spettacolo

L’eclissi lunare può essere l’occasione giusta per fare un po’ di pulizia emozionale, ovvero per scacciare via ciò che non funziona nella nostra vita e i nostri tormenti emotivi. Per farlo, siediti in un luogo tranquillo e accendi tre candele concentrandosi su ogni desiderio emotivo.

Nella prima candela focalizza ciò che vuoi eliminare perché ti fa stare male o vuoi modificare, nella seconda i punti di forza della tua vita e nella terza quello che cerchi veramente. Fai un introspezione riflettendo sulla tua umiltà e su quanto sei disposto a perdonare gli altri. Medita osservando la luna e sigilla il tuo rituale con un olio essenziale da mettere su polsi, fronte, dietro le orecchie e l’ombelico.

Eclissi lunare, quando e a che ora sarà

Come dicevamo, la Luna diventerà rossa per 103 minuti e e sarà l’eclissi totale più lunga del secolo. In pratica, il 27 luglio la Terra si troverà tra il Sole e la Luna e proietterà sul satellite un cono d’ombra. La fase di totalità sarà tra le 21.30 e le 23.13, mentre il massimo dell’eclissi è previsto alle 22.22. Lo spettacolo si concluderà all’1.30 della notte del 28 luglio. In Italia il fenomeno sarà visibile quasi nella sua interezza. Si vedrà bene anche in Asia, Australia, Africa, Sud America e Medio Oriente.

Eclissi lunare, come vederla?

L’eclissi lunare (tempo permettendo) si può osservare in tutta sicurezza, gli occhiali protettivi sono raccomandati per quella solare, per la Luna non servono visto che la luminosità è meno intensa. L’eclissi coinciderà anche con l’opposizione di Marte per cui il cielo notturno brillerà intensamente.





Dominella Trunfio