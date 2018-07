Guardate questa immagine: vedete anche voi dei cerchi colore pastello? Gli occhi e la vostra mente vi stanno ingannando: tutti i punti sono della stessa cromia, ma sono percepiti dal cervello in quattro tonalità differenti.

E’ l’illusione ottica del momento, quella creata da David Novick, un professore di pedagogia ingegneristica dell'Università del Texas a El Paso, che rapidamente è diventata virata sui social.

L’immagine si chiama "Confetti" e secondo il suo autore funziona perché il nostro cervello è programmato per completare i colori negli spazi vuoti, quindi automaticamente lo spazio tra le strisce assume una parte della tonalità di esse. Sembra uno scioglilingua complicato, in realtà si appella all’effetto conosciuto come completamento del colore.

In pratica, per farla breve: l’inquadratura in primo piano colora i cerchi nella nostra mente. L'ennesima magia del nostro cervello. L'immagine è partita da Reddit, ma in pochissimo tempo ha fatto il giro del web.

Secondo Michael Bach , uno degli esperti del settore e professore all'Università di Friburgo in Germania, la nostra percezione è influenzata dal colore vicino.

Ma c’è un trucco per far sparire l’illusione ottica. Provate a guardarla più da vicino portando il vostro naso vicinissimo allo schermo. Ci siete riusciti?

"Poiché l'illusione che si rifà a Munker dipende dal completamento del colore, l'aumento della distanza tra le strisce fa sparire l'illusione. Ecco perché ingrandendo l’illusione vedrete i punti dello stesso colore”. ha detto Novick.

Dominella Trunfio